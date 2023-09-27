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MLB／這只是個平凡飛球...鈴木誠也低級失誤害小熊被逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也今天發生致命失誤導致小熊被逆轉。 法新社
鈴木誠也今天發生致命失誤導致小熊被逆轉。 法新社

小熊今天作客勇士，前六局一度取得6分遙遙領先的小熊沒想到在比賽後段風雲變色，第8局在僅剩1分領先的情況下鈴木誠也發生致命失誤，沒接下簡單的飛球讓球隊多掉2分遭逆轉，最終以6：7吞敗，除了讓釀酒人成功在國聯中區封王，自身的季後賽資格更是岌岌可危。

小熊今天推出國聯塞揚人選史提爾（Justin Steele）先發，他前五局表現威風八面沒有掉分，更一度連續三振6名打者，不過6局下勇士在皮拉（Kevin Pillar）開轟後吹起反攻號角，勇士該局一口氣追回3分，也打退了史提爾，近期狀況超火的亞古納（Ronald Acuna Jr.）第7局則再度發難，本季第41轟讓球隊追到一分差。

這場比賽最大的轉捩點發生在8局下，勇士兩人出局攻占二三壘，墨菲（Sean Murphy）敲出中右外野的飛球，右外野手鈴木誠也早早就定位並示意貝林傑（Cody Bellinger）自己要處理，沒想到卻發生要命失誤，鈴木的手套甚至連球都沒碰到，由於是兩人出局，這個失誤也讓兩名跑者都回來得分，最終勇士就以7：6拿下戲劇性的勝利。

賽後鈴木承認球場的燈光影響到了視線：「是的，光線確實影響了那次守備，但從我在日本打球以來，每次守右外野時都必須考慮到這點，所以這對我來說是個藉口，顯然這些比賽對我們來說非常、非常重要，失去這場勝利並不是在賽季這階段最好的結果。」

鈴木誠也這場比賽在打擊上有所發揮，5個打數敲出2支安打，第3局的三壘安打更是送回兩分打點，不過關鍵失誤讓他毫無疑問成為今日戰犯，這場敗仗對小熊氣勢很傷，目前和外卡第4的馬林魚只剩下0.5場勝差，隨時都有可能會掉出季後賽名單。

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