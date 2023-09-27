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MLB／輸球臉上還是笑嘻嘻 釀酒人相隔一年要回分區冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人賽後歡慶近6年來第3座分區冠軍。 美聯社
釀酒人賽後歡慶近6年來第3座分區冠軍。 美聯社

在本月初的9月7號，釀酒人和分區地2的小熊僅有1.5場勝差，外界都預期兩隊會戰到賽季最後一刻，不過釀酒人並不打算夜長夢多，賽前封王魔術數字只剩下M1的他們今天雖然遭到墊底紅雀封鎖，但隔壁小熊因致命失誤遭勇士逆轉吞敗，釀酒人魔術數字歸零，繼2021年後再次奪下分區龍頭，也是近6年來第3次。

紅雀今天推出的先發米克拉斯（Miles Mikolas）展現出不想讓釀酒人主場封王的氣勢，投7局僅失1分外帶5K，在隊友援護和牛棚守成下拿到本季第8勝，不過釀酒人的球員和球迷們顯然不將這場失利放在心上，因為隔壁小熊在第8局因為鈴木誠也的失誤而慘遭逆轉，釀酒人還是順利封王。

這是釀酒人隊史第6座分區冠軍，也是主帥康索（craig counsell）接任兵符後的第3座，而康索也被美國媒體點出，到期約的他會是其他隊季後積極想網羅的總教練人選。

「當季後賽開始時，任何事情都有可能發生，無論你是奪冠熱門還是被看衰的對象都不再重要。」釀酒人球星葉力奇（Christian Yelich）在香檳派對受訪時說：「哪支球隊能在正確的比賽變得火熱，就能打出最好的棒球，你永遠不知道會發生什麼。」

由於勇士、道奇早已鎖定國聯前兩號種子，釀酒人季後賽必須在第一輪面對外卡第3的球隊，如果成功晉級則會挑戰國聯第2的道奇隊，最近6年釀酒人打了5次季後賽，但其中兩次遇到道奇都遭到淘汰。

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