MLB／例行賽最後一周季後賽門票仍未明 美西三強持續混戰

MLB美國職棒大聯盟將迎來十月重頭戲：季後賽，有哪些球隊還在為席次搏命？美聯確定3席，美東金鶯、光芒依序取得席次，最弱中區雙城封王，其他全淘汰，也是全聯盟唯一4隊確定淘汰的分區，美西三雄情況混沌、都有出局或封王晉級的可能。國聯6席次也只確定3席，另外多達6隊都保有季後賽希望，且是三分區各有2隊，實力較美聯平均，整體戰況都仍激烈。

最速晉級者、百勝勇士

根據《ESPN》報導，MLB例行賽僅剩一週，十月將迎來激烈的季後賽，美聯與國聯各有6個季後賽席次，截至27日，兩聯盟都只確定一半的席次，戰況激烈。全聯盟最早鎖定季後賽資格的是國東龍頭勇士隊，本季已拿百勝，這支傳統強權已經連6年在分區封王，期間拿下一次世界大賽冠軍；第二快的是國聯另一隻強權道奇隊，道奇已經連11年殺入季後賽、10度分區封王，今年也有望百勝。

釀酒人今天靠著小熊輸球才在國聯中區封王。 美聯社

再來是從美聯火藥庫：最強分區美東，脫穎而出的金鶯與光芒，該分區一度5隊勝率過半，故金鷹光芒都取得門票之餘，還在為競爭龍頭而鬥（龍頭影響種子序、可以逸待勞），隨後是最弱分區美聯中區雙城封王，另外4隊全淘汰也是全聯盟6分區當前唯一奇景（連外卡資格都出局），最後是國聯中區暫居第一的釀酒人今天才在分區封王。

目前12張季後賽門票共計發出6張，美聯金鶯、光芒（東區）、雙城（中區），國聯勇士、費城人（以上東區）、釀酒人（中區）、道奇（西區）。美聯有4隊、國聯有5隊還在為剩半的季後賽名額奮鬥。

兩聯盟都未決

全聯盟最混沌的分區出現在美聯西區，也是唯一尚未出現拿季後賽資格的分區，美西三雄（遊騎兵、太空人、水手）成績都不差，但互相拉扯下，三隊都有機會封王、但也有機會出局，他們與美東的藍鳥隊，形成4搶3的局面，最可能出局的是水手隊（27.7%晉級希望）。

而國聯是5搶2局面，與美聯有一分區全滅相比，分區戰力更趨平衡，目前排外卡第二西區的響尾蛇，預測系統給出77%晉級機率，再來是中區的小熊隊，有近6成的晉級希望，而追兵是東區老三的馬林魚（56%晉級希望），中區老三紅人隊與西區老三巨人隊則相對渺茫一些，教士淘汰指數則只剩M1。

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