MLB／隊史傳奇三壘手離世這天 金鶯分區封王M2再拚百勝

名人堂球員、同時也是金鶯隊史傳奇三壘手羅賓森（Brooks Robinson）今傳出過世消息，享年86歲，金鶯隊球團和大聯盟官方也都發聲向這名有「人類吸塵器」美譽的傳奇球星致意。

羅賓森生涯23個賽季全數身披金鶯的橘白戰袍，被球迷稱作「金鶯先生」，和「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）是金鶯隊史最偉大兩名球星，羅賓森生涯18度入選全明星，也曾在1964年獲選MVP，但他最為人熟知的莫過於精湛的守備功力、曾連續16年壟斷三壘手金手套獎，1983年首次獲名人堂票選資格就入龕。

Two-time World Series champion, 1964 AL MVP, 18-time All-Star and 16-time Gold Glover.



MLB Network mourns the passing of Hall of Famer Brooks Robinson. pic.twitter.com/hp7aBLSUpO — MLB Network (@MLBNetwork) 2023年9月26日

羅賓森同時也是大聯盟史上拿最多金手套的野手，只有名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）的18座比他更多，在他攻守兩端的頂尖貢獻下，金鶯在1960至1970年代是美聯的超強勁旅，羅賓森隨隊4度闖進世界大賽，並分別在1966、1970拿下世界大賽冠軍，參與了隊史最輝煌時期。

Brooks Robinson was the American League Gold Glove Third Baseman in 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, and 1975! RIP "The Human Vacuum Cleaner".pic.twitter.com/rE7TMxhXJy — Codify (@CodifyBaseball) 2023年9月26日

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在聲明中表示：「我永遠記得羅賓森是一位真正的紳士，他一生在場上場下都出色地詮釋棒球，我代表大聯盟，我向羅賓森的家屬、他的隊友和朋友，以及廣大的金鶯球迷們致以最深切的哀悼。」

金鶯今天在主場迎戰國民，賽前兩隊各自在休息室外列隊，進行1分鐘的默哀。這場比賽金鶯的小老弟們沒有漏氣，準新人王韓德森（Gunnar Henderson）首局首打席就敲出陽春砲，新科王牌布拉迪希（Kyle Bradish）更繳出8局無失分的好投，最終以1：0帶走勝利，用行動向羅賓森致上敬意。

同時，金鶯美聯東區封王魔術數字降到M2，最快明天就能封王。

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