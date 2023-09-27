快訊

研究推薦杏仁是減肥絕佳補充食物 但非每個人吃都能瘦！專家提醒1件事是關鍵

iPhone 15 Pro過熱是台積電3nm搞鬼？他揪1元凶：不改善將影響出貨

大火究責！內政部：明揚是工業倉儲 屏縣府未列公共危險物品場所

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／隊史傳奇三壘手離世這天 金鶯分區封王M2再拚百勝

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊傳奇三壘手羅賓森今天辭世，享年86歲。 路透社
金鶯隊傳奇三壘手羅賓森今天辭世，享年86歲。 路透社

名人堂球員、同時也是金鶯隊史傳奇三壘手羅賓森（Brooks Robinson）今傳出過世消息，享年86歲，金鶯隊球團和大聯盟官方也都發聲向這名有「人類吸塵器」美譽的傳奇球星致意。

羅賓森生涯23個賽季全數身披金鶯的橘白戰袍，被球迷稱作「金鶯先生」，和「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）是金鶯隊史最偉大兩名球星，羅賓森生涯18度入選全明星，也曾在1964年獲選MVP，但他最為人熟知的莫過於精湛的守備功力、曾連續16年壟斷三壘手金手套獎，1983年首次獲名人堂票選資格就入龕。

羅賓森同時也是大聯盟史上拿最多金手套的野手，只有名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）的18座比他更多，在他攻守兩端的頂尖貢獻下，金鶯在1960至1970年代是美聯的超強勁旅，羅賓森隨隊4度闖進世界大賽，並分別在1966、1970拿下世界大賽冠軍，參與了隊史最輝煌時期。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在聲明中表示：「我永遠記得羅賓森是一位真正的紳士，他一生在場上場下都出色地詮釋棒球，我代表大聯盟，我向羅賓森的家屬、他的隊友和朋友，以及廣大的金鶯球迷們致以最深切的哀悼。」

金鶯今天在主場迎戰國民，賽前兩隊各自在休息室外列隊，進行1分鐘的默哀。這場比賽金鶯的小老弟們沒有漏氣，準新人王韓德森（Gunnar Henderson）首局首打席就敲出陽春砲，新科王牌布拉迪希（Kyle Bradish）更繳出8局無失分的好投，最終以1：0帶走勝利，用行動向羅賓森致上敬意。

同時，金鶯美聯東區封王魔術數字降到M2，最快明天就能封王。

相關新聞

MLB／張育成回來了！明年續拚大聯盟 也考慮亞洲職棒

旅美好手張育成結束賽季在今天返抵台灣，桃園機場數十名球迷到場接機，他也親切一一合照，對於未來新球季，他持續以美國職棒大聯...

MLB／行程滿！張育成首次見到「網友」女兒 感謝老婆1打2

旅美以來第一次能夠回台灣過中秋節，張育成對烤肉躍躍欲試，也準備第一次見到剛出生的女兒，要接棒「當超級奶爸」，年底還有慈善...

MLB／輸球臉上還是笑嘻嘻 釀酒人相隔一年要回分區冠軍

在本月初的9月7號，釀酒人和分區地2的小熊僅有1.5場勝差，外界都預期兩隊會戰到賽季最後一刻，不過釀酒人並不打算夜長夢多，賽前封王魔術數字只剩下M1的他們今天雖然遭到墊底紅雀封鎖，但隔壁小熊因致命失誤

MLB／費城人搶下首張外卡 諾拉200K賽季隊史第二

羅哈斯（Johan Rojas）在10局下的一支再見安打，幫助費城人隊以3：2擊敗海盜隊，也鎖定國聯外卡席位，在10年空...

MLB／看林子偉還在適應期 張育成盼球迷：多一點鼓掌

旅美台將張育成今天返回台灣，透露下一步除了美國職棒外，也不排斥包含中職在內的亞洲職棒，對今年林子偉返台後的表現，張育成認...

MLB／隊史傳奇三壘手離世這天 金鶯分區封王M2再拚百勝

名人堂球員、同時也是金鶯隊史傳奇三壘手羅賓森（Brooks Robinson）今傳出過世消息，享年86歲，金鶯隊球團和大聯盟官方也都發聲向這名有「人類吸塵器」美譽的傳奇球星致意。 羅賓森生涯23

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦