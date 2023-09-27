MLB／隊史傳奇三壘手離世這天 金鶯分區封王M2再拚百勝
名人堂球員、同時也是金鶯隊史傳奇三壘手羅賓森（Brooks Robinson）今傳出過世消息，享年86歲，金鶯隊球團和大聯盟官方也都發聲向這名有「人類吸塵器」美譽的傳奇球星致意。
羅賓森生涯23個賽季全數身披金鶯的橘白戰袍，被球迷稱作「金鶯先生」，和「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）是金鶯隊史最偉大兩名球星，羅賓森生涯18度入選全明星，也曾在1964年獲選MVP，但他最為人熟知的莫過於精湛的守備功力、曾連續16年壟斷三壘手金手套獎，1983年首次獲名人堂票選資格就入龕。
羅賓森同時也是大聯盟史上拿最多金手套的野手，只有名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）的18座比他更多，在他攻守兩端的頂尖貢獻下，金鶯在1960至1970年代是美聯的超強勁旅，羅賓森隨隊4度闖進世界大賽，並分別在1966、1970拿下世界大賽冠軍，參與了隊史最輝煌時期。
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在聲明中表示：「我永遠記得羅賓森是一位真正的紳士，他一生在場上場下都出色地詮釋棒球，我代表大聯盟，我向羅賓森的家屬、他的隊友和朋友，以及廣大的金鶯球迷們致以最深切的哀悼。」
金鶯今天在主場迎戰國民，賽前兩隊各自在休息室外列隊，進行1分鐘的默哀。這場比賽金鶯的小老弟們沒有漏氣，準新人王韓德森（Gunnar Henderson）首局首打席就敲出陽春砲，新科王牌布拉迪希（Kyle Bradish）更繳出8局無失分的好投，最終以1：0帶走勝利，用行動向羅賓森致上敬意。
同時，金鶯美聯東區封王魔術數字降到M2，最快明天就能封王。
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