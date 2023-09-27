MLB／費城人搶下首張外卡 諾拉200K賽季隊史第二

羅哈斯（Johan Rojas）在10局下的一支再見安打，幫助費城人隊以3：2擊敗海盜隊，也鎖定國聯外卡席位，在10年空窗期後，連續兩年打進季後賽。

諾拉（Austin Nola）今天繳出6.2局僅失1分的好投，被敲4支安打另有8次三振，退場時接受主場球迷的歡呼，今年球季雖然表現起起伏伏，但仍累積了202次三振。

諾拉效力費城人隊9個球季，有8年投出單季200K，超越邦寧（Jim Bunning）與亞歷山大（Grover Cleveland Alexander）的4季，獨居隊史第2多，僅次於卡爾頓（Steve Carlton）的7季。

馬許（Brandon Marsh）在6局下的陽春砲以及哈波（Bryce Harper）的高飛犧牲打，一度為費城人隊取得2：0；7局上諾拉挨了雷諾斯（Bryan Reynolds）一發陽春砲，8局上換金布洛爾（Craig Kimbrel）挨轟，比賽回到原點。

10局下羅哈斯當英雄，1出局、二壘有人時，他從貝德納（David Bednar）手中敲出一支中外野穿越安打，將晉級季後賽的魔術數字直接歸零。

國聯3個分區龍頭確定由勇士、道奇、釀酒人隊拿下，三個外卡席位費城人隊先入座，響尾蛇、小熊、馬林魚、紅人隊都還有希望挺進。

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