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MLB／韋蘭德好投 太空人搶外卡關鍵一勝
大聯盟季後賽門票之爭進入最後階段，太空人隊日前遭到皇家橫掃後一度拉起警報，對水手隊3連戰幾乎將決定美聯外卡「獎落誰家」，昨天太空人在40歲老將韋蘭德投8局僅失1分下，以5：1擊敗水手，繼續保有爭取外卡的優勢。
太空人與水手在美聯外卡排名第3、第4，昨天賽前僅有半場勝差，韋蘭德挺身而出，先發8局僅被擊出3支安打，送出8次三振；水手先發投手卡斯提歐在第3、6局各被擊出一發陽春砲，投6局失5分吞敗，雙方勝差拉大到1.5場。
韋蘭德優質先發幫助太空人搶下關鍵一勝，且一度有機會完成個人近4年首場完投勝，他說：「我顯然有點氣喘吁吁，但很開心能夠有機會上場並挑戰完投。今年只是一個比較不容易的球季之一，但也許抓著正確的時機，就可成就一些事。」
這是韋蘭德生涯第56場比賽投滿8局、失分不超過1分，與費城人隊退役投手克里夫李並列過去20年第4多，僅次於「國王」赫南德茲（71次）、克蕭（63次）與哈勒戴（57次）。
水手最近10場比賽吞下7敗，接下來對太空人兩場背負不能輸的壓力，游擊手克勞佛說：「首場輸球真的很糟糕，但我們對此也無能為力，必須保持警惕、積極面對，為下一戰做好準備。」
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