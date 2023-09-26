快訊

證實韓國瑜10月促藍白合 趙少康：侯友宜絕不可能當副手

西班牙小鎮色情風暴！未成年少女集體被AI合成裸照

亞運跆拳道／過不了駱宗詩！羅嘉翎摘銀落淚 被安慰堅強回：沒事啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／遊騎兵背靠背靠背轟垮軟柿子天使 美西封王剩M4

聯合新聞網／ 綜合報導
賈西亞(右)今天打出本季第37號全壘打。 法新社
賈西亞(右)今天打出本季第37號全壘打。 法新社

遊騎兵打線傷兵回歸後，近期拉出一波連勝，趁著水手和太空人近況不佳竄上美西龍頭，今天對戰分區倒數的天使，條子軍沒放過進補的好機會，前5局雖然沒得分，但第6局靠著「背靠背靠背」三連轟一舉超前，最終以5：1擊敗天使，分區封王魔術數字降到M4。

前5局遊騎兵打線靜悄悄，以1分落後，但在第6局趁著天使換投之際，將天使後援赫吉特（Jimmy Herget）硬生生打成發球機，賈西亞（Adolis Garcia）、賈維爾（Mitch Garver）、洛威（Nathaniel Lowe）敲出「背靠背靠背」全壘打取得領先，這是遊騎兵8年來首次上演三連轟。

包含這場比賽4轟，遊騎兵近兩場一共敲出10發全壘打，追平隊史紀錄，目前遊騎兵團隊累積227轟領先美聯各隊，放眼隊史則位居第7，賽後和分區第2的太空人維持在2.5場勝差。

遊騎兵主帥波奇（Bruce Bochy）賽後受訪時說：「我們是一支敲很多全壘打的球隊，賽季前半段就可以看到這點，這群打者能確實執行揮棒策略，『力量』貫徹我們的打線，沒有任何鬆懈，這就是我們打線最棒的地方。」

今天加入這場全壘打派對的賈維爾則表示，目前球隊還沒有考慮到睽違7年再度稱霸美西的可能，專注於應付眼下的比賽，「我知道我們必須在這做點什麼，我們必須處理好這裡的事務，然後前往西雅圖打下一個系列賽，我們一次只專心在一場比賽。」

太空人 團隊

相關新聞

MLB／遊騎兵背靠背靠背轟垮軟柿子天使 封王魔術數字剩M4

遊騎兵打線傷兵回歸後，近期拉出一波連勝，趁著水手和太空人近況不佳竄上美西龍頭，今天對戰分區倒數的天使，條子軍沒放過進補的好機會，前5局雖然沒得分，但第6局靠著「背靠背靠背」三連轟一舉超前，最終以5：1

MLB／官方數字熱呼呼觀眾席冷冰冰 記者酸洋基主場像運動家

本季洋基相隔7年再度無緣季後賽，低迷的戰績也反映到了票房，今天對響尾蛇的比賽是本季主場最終戰，雖然官方給出的進場數是4萬1096人，但空空如也的觀眾席左看右看都看不出人有這麼多，即使如此，冷清的觀眾數

MLB／王牌對決薑還是老的辣 韋蘭德好投率太空人奪關鍵一勝

目前分居美聯外卡第3、第4的太空人和水手本周迎來殊死三連戰，這個系列賽幾乎將決定兩隊本季的命運，雙方不約而同推出王牌先發，40歲的韋蘭德（Justin Verlander）用行動示範何謂「薑是老的辣」

MLB／史奈爾好投塞揚穩了！ 但教士被巨人逆轉淘汰剩M1

整個賽季表現都跌跌撞撞的教士季末才醒過來，前陣子拉出一波8連勝回到外卡行列，但所剩時間已經不多，這周對同為外卡競爭者的巨人系列賽首戰推出王牌史奈爾（Blake Snell）先發，雖然他投出6局無失分精

MLB／老將瓦托紅人生涯最終章？本季主場最後一戰感性告別

紅人明星一壘手瓦托（Joey Votto）的10年合約將在今年季後到期，球隊幾乎篤定不會執行下一季2000萬美元的選擇權，下一季將滿40歲的他能否披著紅人球衣退休還是未知數，因此昨天對海盜的比賽很可能

MLB／MVP選歐森或亞古納？ 勇士總管：像2個孩子間做選擇

勇士本季不只戰績聯盟最佳，同時也是最早在分區封王的隊伍，在昨天擊敗國民後拿下本季第100勝，連續兩年拿下三位數的勝場是隊史近20年來首次，總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）受訪時大讚分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦