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MLB／官方數字熱呼呼觀眾席冷冰冰 記者酸洋基主場像運動家

聯合新聞網／ 綜合報導
今天的洋基球場觀眾席很冷清。 取自推特
今天的洋基球場觀眾席很冷清。 取自推特

本季洋基相隔7年再度無緣季後賽，低迷的戰績也反映到了票房，今天對響尾蛇的比賽是本季主場最終戰，雖然官方給出的進場數是4萬1096人，但空空如也的觀眾席左看右看都看不出人有這麼多，即使如此，冷清的觀眾數沒有影響到條紋軍的發揮，今天對戰國聯外卡競爭者響尾蛇上演逆轉秀，以一場精彩勝利結束本季主場賽事。

今天對響尾蛇的比賽是上週六因氣候取消的補賽，由於洋基昨天剛被淘汰，球迷一方面無力進場，另一方面選擇將票兌換成明年球賽，光是透過轉播就能看到看台上人數相當慘烈，遭美國記者酸「像是在奧克蘭運動家主場比賽」，更有記者反諷「選擇進這場比賽的人數太多了」，沒想到最終公布進場人數達4萬1096人，顯然有「灌水」嫌疑。

雖然創下7年來最差戰績，不過洋基剩餘賽季還有一個目標，那就是避免中斷連30年勝率破5成的紀錄，今天他們第8局在1分落後下攻破響尾蛇牛棚，先是靠著上打席敲出追平轟的培拉薩（Oswald Peraza）選到追平保送，弗洛里歐（Estevan Florial）再敲出高飛犧牲打超前比分，最終洋基以6：4逆轉獲勝，賽後超過5成勝率2場。

但這場比賽對響尾蛇可就不好受了，原先有機會擊敗確定遭淘汰的洋基，穩固外卡第2的位置，被逆轉後目前戰績與外卡第3的小熊並列，與第4的馬林魚剩下1場。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「我們打得很努力，有好幾次我們讓自己處於很有利的位置，但始終無法在投手丘上完成任務，這讓球隊付出代價，當你在最後兩個半局丟掉4分，你無法贏下很多場比賽。」

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