MLB／王牌對決薑還是老的辣 韋蘭德好投率太空人奪關鍵一勝
目前分居美聯外卡第3、第4的太空人和水手本周迎來殊死三連戰，這個系列賽幾乎將決定兩隊本季的命運，雙方不約而同推出王牌先發，40歲的韋蘭德（Justin Verlander）用行動示範何謂「薑是老的辣」，8局失1分的精湛表現技壓卡斯提歐（Luis Castillo），助太空人以5：1在客場拿下開門紅。
賽前太空人和水手僅有0.5場勝差，三連戰任何一場排名都隨時可能翻盤，首戰兩邊都壓上王牌，韋蘭德投8局僅被敲出3支安打失1分，另外送出8K；而卡斯提歐表現則不理想，6局被敲8安，包含塔克（Kyle Tucker）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的全壘打，共失掉5分，這場王牌對決韋蘭德贏了面子也贏了裡子。
韋蘭德今天前8局沒丟掉任何分數，原先想挑戰繼2019年對藍鳥無安打比賽後首次完投，但他第9局被首棒羅哈斯（Josh Rojas）敲出二壘安打後退場，這是他本季投的最長局數，生涯第256勝追平派提特（Andy Pettitte），並列大聯盟歷史第42名。
「我有點氣喘吁吁，但我很高興有機會挑戰完投，雖然沒有成功但沒關係。」韋蘭德說：「總的來說，這個賽季對我來說有點煎熬，從一開始就一直如此，這是另一個一切都不容易的年份，也許我在正確的時間點抓到感覺，希望今天是個好徵兆。」
賽後太空人將和水手的勝差拉到1.5場，不過龍頭遊騎兵今天也贏球，雙方維持在2.5場距離，太空人分區淘汰指數降到7，韋蘭德說：「我們的命運仍然掌握在自己手中，這是我們想要的，希望在接下來的賽事能扭轉戰局，我們知道如何打這種比賽，而且我們能打很好。」
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