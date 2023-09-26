MLB／史奈爾好投塞揚穩了！ 但教士被巨人逆轉淘汰剩M1

整個賽季表現都跌跌撞撞的教士季末才醒過來，前陣子拉出一波8連勝回到外卡行列，但所剩時間已經不多，這周對同為外卡競爭者的巨人系列賽首戰推出王牌史奈爾（Blake Snell）先發，雖然他投出6局無失分精彩內容，但無奈牛棚放火在第8局慘遭逆轉，最後以1：2落敗，淘汰數字只剩下M1。

賽季最後一個月尾盤拉很兇的史奈爾近期先發很悲情，上一場比賽7局無安打沒獲得任何火力援護，這場再繳6局7K無失分還是錯過勝投，雖然無緣進帳本季第15勝，但史奈爾九月份31局只失2分，防禦率再降至2.25，遙遙領先國聯群雄。

史奈爾近23場比賽防禦率是鬼神的1.20，幾乎無法被攻破，近期其餘塞揚競爭者表現都平平，生涯第二座塞揚獎已是史奈爾的囊中物，也有望成為史上第7位兩聯盟皆獲塞揚獎的強投。

史奈爾這場表現固然精彩，但巨人王牌韋柏（Logan Webb）更勝一籌，今天他完投9局送出7次三振，只在第1局失掉唯一分數，這是他本季第二場完投勝，本季累積局數高達216局更冠絕全聯盟。

韋柏完投9局差點又問天，靠隊友8局上逆轉才辛苦收下勝投。 美聯社

事實上韋柏可說是本季全聯盟最「問天」的投手，賽前3.35的防禦率卻苦吞13敗，韋柏本季累積12場先發隊友得分不超過1分，今天差點追平90年前的隊史紀錄，幸虧康佛托（Michael Conforto）8局下滿壘敲出逆轉安打，9下自己再燃燒小宇宙完投守成，才在驚險中收下勝投。

值得一提的是教士本季總得失分差為+90，在國聯排名第4，但不會打低比分差賽事是整季都無法解決的問題，根據《今日美國》指出，教士本季1分差的比賽，只拿下難堪的7勝23敗，是大聯盟自1935年以來最慘紀錄，本季打了12場延長賽更是都沒贏過，無怪乎準備被季後賽拒於門外。

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