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MLB／老將瓦托紅人生涯最終章？本季主場最後一戰感性告別

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦托在可能的主場最終戰感性告別。 路透社
瓦托在可能的主場最終戰感性告別。 路透社

紅人明星一壘手瓦托（Joey Votto）的10年合約將在今年季後到期，球隊幾乎篤定不會執行下一季2000萬美元的選擇權，下一季將滿40歲的他能否披著紅人球衣退休還是未知數，因此昨天對海盜的比賽很可能是瓦托最後一次在主場出賽，他也在比賽中接受球迷們熱烈的掌聲。

瓦托2002年被紅人選中後，已經在球隊待了超過20年，大聯盟17個賽季累積了不少豐功偉業，他6度入選全明星，並在2010年擊敗普侯斯（Albert Pujols）獲得MVP，瓦托的全壘打數跟OPS排名隊史第2，保送則是高居第1，是隊史最偉大球星之一，也有機會挑戰名人堂。

然而，瓦托近兩年飽受傷勢困擾，合計僅出賽153場，加上紅人內野本季年輕新秀竄出頭，即將邁入不惑之年的瓦托顯然不在球隊的未來規劃，昨天主場對海盜比賽的最後一個打席，瓦托在上場打擊時收穫球迷們熱烈地起立鼓掌，而他也激動不已，請求暫停後向球迷脫帽致敬。

最終瓦托該打席敲出中外野的平飛安打，上壘後瓦托被代跑替換下場，當他回到休息室時，球迷們再度起立給予歡呼。

「我差點哭了。」瓦托受訪時說：「我太專注於比賽了，以至於我一開始沒那麼情緒化，但因為球迷們的鼓譟聲太長，我差點就忍不住，這對我來說是個驚人的時刻，真是太特別了，我當時只想著該如何用表現回報給球迷？很高興我們這場比賽能贏球。」

對於下賽季的規劃瓦托尚未感到明瞭，他也表示自己還沒想那麼多，「每次在賽季的最後一天，我總會稍微停下腳步，但又會快速重啟步伐，我只想繼續努力、繼續工作，看看這些付出最後能帶我走得多遠。」

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