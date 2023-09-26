MLB／MVP選歐森或亞古納？ 勇士總管：像2個孩子間做選擇

勇士本季不只戰績聯盟最佳，同時也是最早在分區封王的隊伍，在昨天擊敗國民後拿下本季第100勝，連續兩年拿下三位數的勝場是隊史近20年來首次，總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）受訪時大讚分區競爭力強，能有亮眼成績是因為球員們打出不可思議的賽季。

安索波洛斯提到，要在國聯東區稱霸並不容易，除了季前早早宣告重建的國民，其他三支球隊季前都是爭奪季後賽的潛力隊伍，費城人、馬林魚到現在戰績也依舊火熱，早早封王並不能反映分區競爭力，而是代表球員們打出令人難以置信的賽季。

今年對勇士來說是特別的一季，本季有8名球員入選全明星是聯盟最多，重砲歐森（Matt Olson）寫下隊史全壘打、打點新猷；王牌史泰德（Spencer Strider）也有機會挑戰名人堂傳奇史摩茲（John Smoltz）隊史單季三振數，勇士團隊全壘打數目前距離歷史第一也僅差8轟。

雖然勇士確定不用打首輪季後賽，但安索波洛斯對季後賽還是十分謹慎，畢竟去年在分區系列賽就被費城人下剋上淘汰，「任何事情都有可能發生，季後賽是簡短的系列賽，無論對手是誰，你都知道自己正和另一支優秀的球隊比賽，必須表現得毫無差錯，希望大家能保持健康並打出好比賽。」

除了刷新隊史紀錄的歐森，另一名超級巨星亞古納（Ronald Acuna Jr.）本季締造「40轟、60盜」壯舉，成為歷史第一人，這兩人也篤定會拿到不少MVP選票，當被問到自己會投給誰，安索波洛斯笑說：「這就像試圖在兩個孩子間做選擇，但基本上這兩人可以分享這個獎項，他們都是MVP。」

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