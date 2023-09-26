MLB／張育成球季結束預計明早抵台 提醒球迷接機注意事項
旅美好手張育成已結束今年賽季準備返台，預計在台灣時間9月27日上午降落桃園國際機場第二航廈，他也在個人社群發文提醒球迷接機注意事項。
張育成今年效力紅襪隊一度獲得先發游擊手機會，可惜遭遇左手鉤骨骨折傷勢，總共只出賽39場比賽，繳出6支全壘打、18分打點，打擊率0.162數據。
張育成今天稍早發文「Thank you」波士頓，「嗨囉台灣，我要回家了，大家9月27日上午6:00桃園國際機場第二航廈見囉！」
昨天張育成在社群分享資訊給想接機的球迷，「我將搭乘華航CI班機，預計在臺灣時間9月27日上午5:25降落桃園國際機場第二航廈，不過因為是一大清早的班機，也請要來的球迷朋友們注意安全哦！」
張育成希望球迷們別破費準備禮物，「人來到場就已經很感動了！ 一起來拍拍照，因後續還有媒體朋友要採訪的部分，就先不開放簽名，請大家見諒，主要是希望能讓大家都能夠拍到照。另外，還是要提醒不要影響到其他旅客呦～臺灣！ 我們27號見！」
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