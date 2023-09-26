快訊

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

「切西瓜」撞死23歲女騎士 桃園駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

MLB／楚奧特球季報銷含淚受訪 強調明年續披天使戰袍

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特表態明年續披天使球衣。 美聯社
楚奧特表態明年續披天使球衣。 美聯社

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因左手鉤狀骨傷勢本季提前報銷，他賽前眼角泛淚地回答媒體問題，強調明年想繼續在天使打球。

楚奧特昨天被放入60天傷兵名單，本季確定關機，近期也傳出楚奧特的交易流言。對此，他強調每個賽季都會和老闆會面，無意離隊，「我正在做和過去13年相同的事，進入休賽季，整理思緒，明年春天穿上天使球衣。」

今年7月楚奧特遭遇左手鉤狀骨傷勢，休養7周後於8月24日回歸，他當時面對紅人隊4打數1安打，但賽後又出現疼痛感。楚奧特稱這是他職業生涯最令人沮喪的傷勢，但最近已接近完全康復，「我當時想盡快回歸，可能太急了，我只想著和隊友一起奮戰。」

天使已連9年無緣季後賽，楚奧特仍稱讚教頭尼文（Phil Nevin） ，「我喜歡尼文，喜歡為他打球，他會照顧球員，我知道他有多關心我們。」

天使 楚奧特

相關新聞

MLB／楚奧特球季報銷含淚受訪 強調明年續披天使戰袍

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因左手鉤狀骨傷勢本季提前報銷，他賽前眼角泛淚地回答媒體問題，強調明年想繼續在天使打球。 楚奧特昨天被放入60天傷兵名單，本季確定關機，近期也傳出楚奧特

MLB／投打雙冠王助勇士豪奪100勝 大聯盟本季第一隊

勇士隊今年率先晉級季後賽、完成分區6連霸，昨天對國民隊雙重賽搶下1勝，又成為大聯盟首支達到百勝的球隊，王牌投手史泰德19...

T1聯盟／台啤雲豹第3洋將克羅馬加盟 曾是NCAA冠軍成員

T1聯盟台啤永豐雲豹今天宣佈簽下美籍前鋒克羅馬（Lasan Kromah），提升球隊的戰術深度和攻擊能力，而他也是台啤雲...

MLB／金鶯封王魔術數字降到M3 客場勝率追平隊史紀錄

金鶯隊和守護者隊今天進行系列賽最終戰，靠著老將吉布森（Kyle Gibson）7局只失1分好投，終場以5：1贏球，同時光芒隊輸球，美聯東區封王魔術數字降到M3。 金鶯隊結束今年例行賽所有客場賽事

MLB／藍鳥小葛雷諾和守護者拉米瑞茲互換東家 與大聯盟無關

上周末發生一筆重磅交易，主角是藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez），但這筆交易與大聯盟完全無關，是發生在多明尼加冬季聯盟。

MLB／繼大谷翔平、瑞登後 天使楚奧特本季也確定關機

天使隊本季遭遇許多傷兵問題，自大谷翔平和明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）宣告提前關機後，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也確定本季不會回歸。 楚奧特美國時間7月3日遭遇左手鉤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦