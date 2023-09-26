MLB／楚奧特球季報銷含淚受訪 強調明年續披天使戰袍

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因左手鉤狀骨傷勢本季提前報銷，他賽前眼角泛淚地回答媒體問題，強調明年想繼續在天使打球。

楚奧特昨天被放入60天傷兵名單，本季確定關機，近期也傳出楚奧特的交易流言。對此，他強調每個賽季都會和老闆會面，無意離隊，「我正在做和過去13年相同的事，進入休賽季，整理思緒，明年春天穿上天使球衣。」

今年7月楚奧特遭遇左手鉤狀骨傷勢，休養7周後於8月24日回歸，他當時面對紅人隊4打數1安打，但賽後又出現疼痛感。楚奧特稱這是他職業生涯最令人沮喪的傷勢，但最近已接近完全康復，「我當時想盡快回歸，可能太急了，我只想著和隊友一起奮戰。」

天使已連9年無緣季後賽，楚奧特仍稱讚教頭尼文（Phil Nevin） ，「我喜歡尼文，喜歡為他打球，他會照顧球員，我知道他有多關心我們。」

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