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MLB／勇士100勝 大聯盟第一隊
勇士隊今年率先晉級季後賽、完成分區6連霸，昨天對國民隊雙重賽搶下1勝，又成為大聯盟首支達到百勝的球隊，王牌投手史泰德19勝、奪三振274次，確定成為國聯雙冠王。
勇士昨天首戰2：3落敗，史泰德第2戰扛起先發重任，投5.2局失4分，在隊友火力掩護下奪勝、最近投出3連勝，勇士終場8：5贏球，連兩季打出100勝。
「 這太不可思議了。」勇士總教練史尼克表示，單季100勝很難做到，這是非常了不起的成就。
勇士明星一壘手歐森昨天雙重賽未開砲，本季53轟仍是大聯盟全壘打王，第2戰5打數3安打、攻下1分打點，本季打點增至133分，國聯打擊雙冠王已經到手。
洋基隊昨天1：7不敵響尾蛇隊，爭取外卡機會完全歸零，近7年首次無緣季後賽，例行賽結束前還要面臨5成勝率保衛戰。
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