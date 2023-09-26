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MLB／勇士100勝 大聯盟第一隊

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
勇士隊王牌投手史泰德奪下本季第19勝、奪三振274次，確定成為國聯雙冠王。 美聯社
勇士隊王牌投手史泰德奪下本季第19勝、奪三振274次，確定成為國聯雙冠王。 美聯社

勇士隊今年率先晉級季後賽、完成分區6連霸，昨天對國民隊雙重賽搶下1勝，又成為大聯盟首支達到百勝的球隊，王牌投手史泰德19勝、奪三振274次，確定成為國聯雙冠王。

勇士昨天首戰2：3落敗，史泰德第2戰扛起先發重任，投5.2局失4分，在隊友火力掩護下奪勝、最近投出3連勝，勇士終場8：5贏球，連兩季打出100勝。

「 這太不可思議了。」勇士總教練史尼克表示，單季100勝很難做到，這是非常了不起的成就。

勇士明星一壘手歐森昨天雙重賽未開砲，本季53轟仍是大聯盟全壘打王，第2戰5打數3安打、攻下1分打點，本季打點增至133分，國聯打擊雙冠王已經到手。

洋基隊昨天1：7不敵響尾蛇隊，爭取外卡機會完全歸零，近7年首次無緣季後賽，例行賽結束前還要面臨5成勝率保衛戰。

勇士 歐森 國民 洋基 響尾蛇

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