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MLB／金鶯封王魔術數字降到M3 客場勝率追平隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊封王數字M3。 美聯社
金鶯隊封王數字M3。 美聯社

金鶯隊和守護者隊今天進行系列賽最終戰，靠著老將吉布森（Kyle Gibson）7局只失1分好投，終場以5：1贏球，同時光芒隊輸球，美聯東區封王魔術數字降到M3。

金鶯隊結束今年例行賽所有客場賽事，據大聯盟官網報導，戰績52勝29敗追平1954年創下的隊史紀錄，目前戰績97勝59敗，有望創下1997年後最佳戰績（98勝64敗）。金鶯教頭海德（Brandon Hyde）表示，「我們客場打得很好，展示球隊的專業和一致性，球員們都準備好在艱難環境中打球。」

金鶯接下來的對手是國東爐主國民和美東爐主紅襪，最快周三就能封王，上次拿到美聯東區冠軍是2014年，當時在美聯冠軍賽被皇家隊橫掃。

事實上，金鶯近13戰只有6勝7敗，當家捕手拉契曼（Adley Rutschman）表示，「我們這個月經歷高低起伏，我認為我們做得很好，隊友們有互相幫助。」

金鶯

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