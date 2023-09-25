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MLB／藍鳥小葛雷諾和守護者拉米瑞茲互換東家 與大聯盟無關

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾(左)和拉米瑞茲(右)互換東家。 截圖自X
小葛雷諾(左)和拉米瑞茲(右)互換東家。 截圖自X

上周末發生一筆重磅交易，主角是藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez），但這筆交易與大聯盟完全無關，是發生在多明尼加冬季聯盟。

據大聯盟官網報導，小葛雷諾被送到東方公牛隊（Toros del Este）；拉米瑞茲則轉戰艾斯科吉多獅子隊。小葛雷諾為獅子隊效力過2季，打擊率2成59，上次出賽是2020-21賽季。拉米瑞茲在公牛隊打過100多場比賽，打擊率2成85，但已長達7年沒在冬盟打球。

獅子隊總管受訪時表示，「我們一直對拉米瑞茲很有興趣，終於能夠得到他。我們知道失去了小葛雷諾這名偉大球員，但擁有拉米瑞茲這種超級巨星很鼓舞人心，他對效力我們球隊有興趣，可能就是本季。」公牛隊總管則說，「我們很高興得到小葛雷諾，相信這會是產生重大影響的交易。」

官網報導指出，紅人隊大物克魯茲（Elly De La Cruz）、海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）及紅襪隊卡薩斯（Triston Casas）等人上季都在冬盟出賽過，也許這2位球星本季也會加入，冬盟例行賽將在10月19日開打，12月21日結束。

藍鳥 守護者 Vladimir Guerrero Jr.

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