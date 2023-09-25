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MLB／J-Rod化身「排球選手」托陽春砲 水手最後就輸這1分

聯合新聞網／ 綜合報導
水手J-Rod將球「托」成全壘打。 歐新社
水手J-Rod將球「托」成全壘打。 歐新社

遊騎兵水手隊關鍵系列賽進行到第3戰，遊騎兵打者塞米恩（Marcus Semien）敲出中外野深遠飛球，不料水手中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）接球時竟「助攻」成全壘打，遊騎兵終場就以9：8險勝，美聯西區封王魔術數字降至M5。

事發在4局下2出局無人在壘，塞米恩擊出中外野深遠飛球，J-Rod退到牆前試圖接殺時，球碰到手套彈出全壘打牆，形成陽春砲，這是塞米恩個人本場第2發全壘打。

巧合的是，遊騎兵最後就以1分之差贏球，拉出一波5連勝。本場打線一共打出6支全壘打，分別是塞米恩、席格（Corey Seager）、賈西亞（Adolis Garcia）、塔瓦瑞茲（Leody Taveras）與卡特（Evan Carter）。

遊騎兵贏球後戰績87勝68敗，領先太空人隊2.5場、水手3場。塞米恩賽後談到幸運全壘打時表示，「J-Rod說我欠他一個人情，我也不認為球會飛越圍牆，所以我必須想辦法回報他。」

值得一提的是，中華職棒也發生過「助攻」全壘打，富邦悍將隊2018年5月13日遭遇Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）時，悍將外野手「棒球情人」高國輝用手套把王柏融擊出的外野飛球托出全壘打牆外，高國輝也被調侃為「排球情人」。

水手 遊騎兵 太空人 Julio Rodriguez

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