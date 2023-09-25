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MLB／勇士成為首支百勝球隊 史泰德19勝確定國聯雙冠王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士隊王牌投手史泰德（Spencer Strider）第2戰登板，先發5.2局失4分，靠隊友火力掩護奪下本季第19勝，仍是大聯盟多勝投手，勇士終場8：5獲勝，成為大聯盟本季首支100勝球隊。 美國聯合通訊社
勇士隊王牌投手史泰德（Spencer Strider）第2戰登板，先發5.2局失4分，靠隊友火力掩護奪下本季第19勝，仍是大聯盟多勝投手，勇士終場8：5獲勝，成為大聯盟本季首支100勝球隊。 美國聯合通訊社

勇士隊今天在華府對國民隊進行雙重賽，王牌投手史泰德（Spencer Strider）第2戰登板，先發5.2局失4分，靠隊友火力掩護奪下本季第19勝，仍是大聯盟多勝投手，勇士終場8：5獲勝，成為大聯盟本季首支100勝球隊。

勇士在雙重賽首戰2：3落敗，史泰德第2戰扛起先發重任，投不滿6局退場，被揮出7支安打、包括1支全壘打，失4分全是自責分，退場時6：4領先，最近投出3連勝，國聯勝投王確定到手。

史泰德前年10月2日升上大聯盟，生涯前兩季合計12勝，今年投出生涯代表作，出賽31場19勝5敗、防禦率3.81，在例行賽結束前還有1次先發挑戰第20勝，奪三振274次也在大聯盟遙遙領先。

勇士明星一壘手歐森（Matt Olson）今天首戰3打數1安打、被保送1次，第2戰5打數3安打、攻下1分打點，本季全壘打仍是53支，打點增至133分，都穩居大聯盟榜首。

大聯盟 勇士

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