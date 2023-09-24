MLB／柳賢振本季最慘一役幸逃敗 光芒還是靠再見安閃瞎藍鳥

韓籍左投柳賢振今天對光芒投得跌跌撞撞，不到5局就掉5分退場，但藍鳥打線在第8局靠著光芒牛棚自亂陣腳超前比分，讓柳賢振幸運逃敗，不過光芒打線在最後半局也突破藍鳥守護神羅瑪諾（Jordan Romano），洛爾（Josh Lowe）的再見安打幫助光芒在客場扳回一城。

柳賢振今天4.1局內被敲出7支安打，包含本季新高的3發全壘打，此外，保送數、失分數都是今年最多，繳出本季最慘一役，也讓藍鳥比賽前半段陷入5分落後，然而藍鳥先在第6局兩出局後靠著連續安打追回4分，第8局更靠著光芒終結者費爾班克斯（Pete Fairbanks）連送4次四死球超前比分，柳賢振避掉了個人近期3連敗。

但光芒打線也不是省油的燈，藍鳥羅瑪諾後援登板慘遭光芒連續安打追平，面對本季兩出局得點圈打擊率最高的洛爾，羅瑪諾的速球被順勢推到左外野，恰好壓在線上形成一支再見安打，最終光芒以7：6贏下這場混戰。

「我們因為傷勢缺少了一些球員，事情並不如我們所願，但這球隊很有韌性，大家都這樣說。」洛爾說：「今天我們證明了這點，這對我們來說是一場巨大的勝利。」

拿下這場勝利後，光芒持續在美聯東區緊咬龍頭金鶯，目前維持在1.5場的落後差距；而藍鳥雖持續鎖定外卡第2，但位置並不牢固，與外卡第4的水手僅有1.5場距離。

商品推薦

udn討論區