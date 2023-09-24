MLB／大谷翔平手術順利 天使主帥：他整個人神清氣爽

二刀流球星大谷翔平在9月20日進行韌帶修復手術，本季確定報銷，年底將成為自由球員，且明年可能只能以「一刀流」出賽，近期天使總教練尼文（Phil Nevin）受訪時談到大谷手術後的復原狀況，他表示目前進度一切順利，且大谷精神相當好。

大谷翔平從9月4日受傷後就沒有再出賽，在兩個禮拜後的20日進行右手肘韌帶手術，由於投手從韌帶傷勢中康復較花時間，大谷如無意外明年應可以用DH身分出賽，理想估計2025年能重返投手丘。

天使主帥尼文在受訪時談及大谷翔平的手術，他表示過程沒有大礙，下周就能在場邊看到大谷，同時也提到大谷因為手術順利整個人精神都很好，「根據我所知道的，他的恢復狀況很好，現在家裡過著悠閒日子。」

大谷翔平雖然本賽季因突如意外的傷勢而中止，但以他傷前累積的可怕成績，仍然是美聯MVP的不二人選，目前打者翔平44轟領跑美聯，外帶20盜、96分打點，OPS高達1.066；投手大谷則在23場先發中拿下10勝5敗，防禦率3.14的成績，綜合起來的產能仍令美聯所有球員難以望其項背。

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