MLB／「魚王」確定本季報銷 挺隊友全力拚季後賽

本季大聯盟例行賽進入尾聲，季後賽資格的競爭逐漸也白熱化，不管是國聯還是美聯的外卡都咬得相當接近，馬林魚目前在國聯外卡排行榜上位列第4，距離第3的小熊僅1場勝差，不過此時輪值卻傳來壞消息，王牌投手「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）因右前臂緊繃，本季不會再上場。

阿坎塔拉在9月14日因UCL傷勢進入傷兵名單，雖然當時並沒有確定為本季報銷，但在爭外卡關鍵期受傷依舊重挫馬林魚輪值，在傷兵名單期間他曾在3A投復健賽，4局沒有掉分，不過賽後手臂再度感到緊繃，今天阿坎塔拉回到邁阿密做進一步的檢查，也親口證實了本季報銷的消息。

阿坎塔拉受訪時難掩失望情緒，目前也還沒跟管理層及教練團討論是否該動手術，「這對我來說相當沮喪，像我這樣熱愛競爭的人，我為所有球迷、家人、兒子、朋友以及這座城市感到遺憾，希望我明年能做好準備，雖然不清楚但我得保持積極態度。」

阿坎塔拉也表示即使無法出賽，他仍然會在休息室全心支持球隊闖進季後賽，他說：「我認為讓我心碎的事情是無法和隊友一起出賽，發生什麼並不重要，無論在哪裡我都必須繼續支持他們，希望他們今年能在沒有我的情況下進入季後賽。」

雖然阿坎塔拉本季不復去年塞揚身手，28場先發繳出4.14防禦率成績，不過還是吃下了陣中最多的184.2局，沒有功勞也有苦勞，且他下半季表現漸入佳境，防禦率下修到3.20還送出2場完投，此時缺陣讓馬林魚季後賽最後一哩路走得特別艱辛。

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