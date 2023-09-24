快訊

亞運柔道／楊勇緯「一本」強勢晉金牌戰 將與南韓爭金

屏東4勇消殉職！屏二分隊長自責靈堂「單膝下跪」痛哭崩潰

影／日月潭萬人泳渡傳意外！25歲泳客不適「下水不久就呼救」送醫不治

MLB／「魚王」確定本季報銷 挺隊友全力拚季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
「魚王」阿坎塔拉因右臂緊繃本季確定報銷。 路透社
「魚王」阿坎塔拉因右臂緊繃本季確定報銷。 路透社

本季大聯盟例行賽進入尾聲，季後賽資格的競爭逐漸也白熱化，不管是國聯還是美聯的外卡都咬得相當接近，馬林魚目前在國聯外卡排行榜上位列第4，距離第3的小熊僅1場勝差，不過此時輪值卻傳來壞消息，王牌投手「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）因右前臂緊繃，本季不會再上場。

阿坎塔拉在9月14日因UCL傷勢進入傷兵名單，雖然當時並沒有確定為本季報銷，但在爭外卡關鍵期受傷依舊重挫馬林魚輪值，在傷兵名單期間他曾在3A投復健賽，4局沒有掉分，不過賽後手臂再度感到緊繃，今天阿坎塔拉回到邁阿密做進一步的檢查，也親口證實了本季報銷的消息。

阿坎塔拉受訪時難掩失望情緒，目前也還沒跟管理層及教練團討論是否該動手術，「這對我來說相當沮喪，像我這樣熱愛競爭的人，我為所有球迷、家人、兒子、朋友以及這座城市感到遺憾，希望我明年能做好準備，雖然不清楚但我得保持積極態度。」

阿坎塔拉也表示即使無法出賽，他仍然會在休息室全心支持球隊闖進季後賽，他說：「我認為讓我心碎的事情是無法和隊友一起出賽，發生什麼並不重要，無論在哪裡我都必須繼續支持他們，希望他們今年能在沒有我的情況下進入季後賽。」

雖然阿坎塔拉本季不復去年塞揚身手，28場先發繳出4.14防禦率成績，不過還是吃下了陣中最多的184.2局，沒有功勞也有苦勞，且他下半季表現漸入佳境，防禦率下修到3.20還送出2場完投，此時缺陣讓馬林魚季後賽最後一哩路走得特別艱辛。

手術

相關新聞

MLB／大谷翔平兩大數據仍居首 羅伯特想奪全壘打王太難

白襪隊中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）今天9局上開砲，本季第38轟出爐，攻下全場唯一分數，幫助白襪1：0...

MLB／克蕭好投摘生涯第210勝 道奇確定季後賽不用打首輪

道奇左投「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）雖然已年屆35歲，但對於本季輪值人手嚴重不足的道奇來說依舊是值得信任的王牌，他今天對戰巨人繳出5局無失分的表現，率領球隊7：0獲勝，奪下個人生涯第

MLB／海盜還不想豎白旗 落後9分逆轉勝創隊史142年紀錄

海盜隊今天在客場一度落後9分，進入比賽後半段瘋狂搶攻，最後竟以13：12逆轉勝紅人隊，寫下隊史142年紀錄，海盜官網形容...

MLB／美西雙強正面比武 條子軍本季對水手連勝紀錄不腰斬

水手本季就是不會打遊騎兵！今天是水手與遊騎兵季末關鍵肉搏戰的第2場，遊騎兵靠著蒙哥馬利（Jordan Montgomery）7局無失分領軍封鎖水手打線，以2：0獲勝，不只拿下這個系列賽，更延續近期對戰

MLB／百敗皇家扮演攪局者 「敗投王」萊爾斯收拾太空人

美聯西區龍頭3搶1，排名不斷出現變化，太空人隊今天在主場又以2：3不敵皇家隊，吞下近8戰第6敗，分區排名仍居第2，落後遊...

MLB／「魚王」確定本季報銷 挺隊友全力拚季後賽

本季大聯盟例行賽進入尾聲，季後賽資格的競爭逐漸也白熱化，不管是國聯還是美聯的外卡都咬得相當接近，馬林魚目前在國聯外卡排行榜上位列第4，距離第3的小熊僅1場勝差，不過此時輪值卻傳來壞消息，王牌投手「魚王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦