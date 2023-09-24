MLB／金鶯等好久的左投王牌終於回歸 明斯摘復出後首勝

金鶯隊左投明斯（John Means）在2022年季初因動了手肘韌帶置換手術而整季報銷，直到今年季末才回歸大聯盟，復出後第3場比賽明斯繳出代表作，對戰守護者7.1局僅失1分，前6.2局甚至是無安打的狀態，幫助金鶯以2：1險勝，在美聯東區封王的魔術數字降到M5。

明斯的復健之路相當漫長，去年季初報銷後原本預計今年季中能回歸，沒想到在五月上背部又拉傷，一路到9月12才迎來本季初登板，前兩場比賽都只投5局的他這場比賽一口氣投了7.1局，在前6.2局更是沒被敲安打。

明斯挑戰生涯第二場比賽的美夢直到吉曼尼茲（Andres Gimenez）的陽春炮才被毀掉，上一次是2021年5月對水手，這也是明斯自那場比賽以來首度投超過7局。

「我感覺很好，我感覺真的很好，顯然牛棚過勞已經不是什麼秘密，所以我只想進攻好球帶。」明斯說：「你無法從其他地方得到這種感覺，能夠回到這支球隊、拿下像這樣的勝利，這是個美好的時刻。」

今天明斯搭檔的捕手麥肯（James McCann）在白襪和大都會都曾接捕過無安打比賽，賽後他坦言錯失無安打機會有點小洩氣，但必須要專注在比賽上，「明斯的表現正是我們今晚所需要的，整個賽季的牛棚極具貢獻，他們需要休息，而這正是明斯做的，如果我們早點擁有他就好了，但他回歸後所做的事意義重大。」

今天光芒靠著再見安打擊敗藍鳥，持續以1.5場勝差的距離緊咬金鶯，不過賽後金鶯封王的魔術數字降至M5，最快在下個系列賽就能封王。

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