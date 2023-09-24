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MLB／美西雙強正面比武 條子軍本季對水手連勝紀錄不腰斬

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙哥馬利今天投7局無失分，幫助遊騎兵險勝水手拿下關鍵一勝。 法新社
蒙哥馬利今天投7局無失分，幫助遊騎兵險勝水手拿下關鍵一勝。 法新社

水手本季就是不會打遊騎兵！今天是水手與遊騎兵季末關鍵肉搏戰的第2場，遊騎兵靠著蒙哥馬利（Jordan Montgomery）7局無失分領軍封鎖水手打線，以2：0獲勝，不只拿下這個系列賽，更延續近期對戰6連勝，今年雙方對戰8場，遊騎兵僅吞1敗。

美聯西區在賽季末段呈現大混戰狀態，分區三強人人有信心，各個沒把握，其中廝殺最激烈的莫過於遊騎兵和水手，雙方在賽季最後10場比賽內必須交手7次，可說是誰取得系列賽優勢就能踢下對方進入季後賽。

遊騎兵今天最大的功臣是先發投手蒙哥馬利，季末在遊騎兵投手群陷入短缺的情況下，蒙哥馬利始終扮演安定力量，這場無失分的好投是他連續第3場比賽投滿7局，期間只丟過1分，季中從紅雀轉戰遊騎兵後防禦率僅2.92，是遊騎兵最成功的季中補強。

遊騎兵本場比賽攻勢相當零星，只有在第2局跟第4局靠著賈維爾（Mitch Garver）、海姆（Jonah Heim）的安打各攻下1分，但已足夠贏球，系列賽前遊騎兵和水手沒有勝差，但在系列賽前兩場都取得險勝後，與水手拉開至2場，也在太空人今天意外連敗給皇家後，同步登頂分區龍頭。

水手今天吞下巨大的一敗，不過除了太空人爆冷輸球，同為外卡競爭者的藍鳥今天也遭光芒再見安打，並沒有持續擴大落後，水手目前仍居外卡第4，落後外卡第3的太空人0.5場。

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