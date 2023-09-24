MLB／百敗皇家扮演攪局者 「敗投王」萊爾斯收拾太空人

美聯西區龍頭3搶1，排名不斷出現變化，太空人隊今天在主場又以2：3不敵皇家隊，吞下近8戰第6敗，分區排名仍居第2，落後遊騎兵隊1.5場勝差。

皇家先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）是大聯盟敗投王，今天在客場登板頂住壓力，用82球完成5局任務，被揮出兩支安打、保送兩次，退場時3：0領先。

太空人雖在7、8局下各得1分，終場仍以1之差落敗，萊爾斯本季第5勝到手，戰績5勝17敗、防禦率6.24。

皇家最近5連勝、近10戰9勝，戰績53勝102敗仍是大聯盟倒數第2，只贏運動家隊48勝107敗，萊爾斯確定是大聯盟最多敗投手，隊友葛蘭斯（Zack Greinke）15敗居次，兩人在例行賽結束前，還有一場先發任務。

遊騎兵今天以2：0擊敗水手隊，拚出4連勝，太空人最近對皇家5戰輸了4場，美聯外卡排名第3，只領先水手半場勝差。

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