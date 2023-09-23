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MLB／張育成27日返台 要大家鎖定亞運「替中華隊加油」
旅美台將張育成今年美職球季結束，將於9月27日返台，他很開心能夠與家人共度中秋節，雖然無緣參加亞運，但他也會準時收看轉播，呼籲大家一起為中華隊加油。
張育成今天透過臉書粉絲團表示：「隨著賽季的結束，我也準備要返臺囉，今年可以跟家人共度中秋佳節烤肉團圓，也終於可以見到我的寶貝小公主LALA。」
張育成預計在9月27日早上5點25分抵達桃園國際機場，今年球季他在大聯盟出賽39場，打擊率1成62，敲出6轟，8月初透過指定讓渡被下放到小聯盟3A，更因比賽衝撞導致輕微腦震盪休息至今，紅襪隊3A雖然有進入季後賽，但張育成仍提早返台。
張育成表示：「謝謝球迷與媒體朋友一直以來的支持與協助，我將持續努力、持續練習、機會來臨、隨時上場！另外，雖然很可惜沒有參加這次的亞運，但我會準時收看轉播，讓我們一起替中華隊加油，無論是哪一種項目，都要把金牌帶回臺灣。」
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
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