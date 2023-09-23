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MLB／釀酒人晉季後賽之夜 重砲登板留名：我是塞揚候選人了

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人大幅領先下，讓野手泰萊斯在第九局登板投球，主投1局無失分。 美國聯合通訊社
釀酒人大幅領先下，讓野手泰萊斯在第九局登板投球，主投1局無失分。 美國聯合通訊社

釀酒人今天以16：1慘電馬林魚，確定拿下季後賽門票，距離分區封王也只剩M1，大幅領先下第九局推出野手泰萊斯（Rowdy Tellez）投球消化比賽，他也以1局無失分完成任務，並且在史上留名。

靠著第二局12分超狂大局，釀酒人打完6局就以16：0大幅領先馬林魚，讓剩餘局數成為「垃圾時間」，九局上乾脆派出一壘手泰萊斯登板，解鎖大聯盟投球初體驗，雖然第二球就被敲安，但接著就連續解決3人，還送出1K，最快球速只有71.1英里(約114公里)。

泰萊斯說自己是在第7局時開始熱身，原本以為是要接替一壘守備，沒想到總教練康索（Craig Counsell）問他「你丟得出好球嗎？」，意識到要登板的投球的他也直率回應：「當然沒問題！」接著就馬上進休息室找適合的左投手套，最後拿了隊友麥利(Wade Miley)的手套上場。

事實上泰萊斯前一次擔任投手已是高中時，他還說上場前和隊友打賭，若投出保送就要捐出50元，因此讓他更有動力，並且和搭檔捕手卡拉提尼（Victor Caratini）預告：「等著看麥達克斯（Greg Maddux）投球吧！」

泰萊斯也沒有食言，總計13球有9顆好球，投1局無失分、成為史上第一位在拿到季後賽門票的比賽關門成功的野手，他顯然也很自豪，賽後笑著說：「我現在是塞揚獎候選人了。」

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