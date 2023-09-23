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MLB／送勒戒過的胖卡布80美元紅酒 運動家挨批史上最爛禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
運動家送給卡布雷拉一瓶80美元的紅酒，遭批是史上最爛退休禮物。 法新社
運動家送給卡布雷拉一瓶80美元的紅酒，遭批是史上最爛退休禮物。 法新社

向來小氣的運動家省錢省過頭了嗎？今日主場開賽前，貼心的為本季「最後一舞」的老虎傳奇球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）舉辦告別儀式，卻送上一瓶價值僅80美元的紅酒，遭外界批是史上最爛退休禮物。

這份由運動家教頭柯塞(Mark Kotsay)代表球團送出的紅酒禮物，瓶身有全隊簽名仍具收藏價值。但有問題的除了只值80美元外，運動家顯然忘了卡布雷拉2010年曾因酗酒問題進過勒戒中心3個月，2011年還曾因被抓到酒駕卻拒捕惹出爭議，讓《洛杉磯時報》毫不客氣批評這是「史上最爛退休禮物」。

若真的要送酒，運動家也該跟馬林魚與太空人多學學，至少要包裝成酒不是主體。像是馬林魚將客製化雪茄盒與有手繪瓶身的蘭姆酒包裝在一起；太空人則是送出一頂德州著名的牛仔帽，外加全隊簽名香檳與名人堂教頭貝克(Dusty Baker)自家果園釀的葡萄酒，怎麼看都比80美元的紅酒更有誠意。

水手為卡布雷拉送上星巴克克制圍裙與官方相關禮品。 美國聯合通訊社
水手為卡布雷拉送上星巴克克制圍裙與官方相關禮品。 美國聯合通訊社

傳奇球星在客場的告別之旅，各隊送禮也是門學問，最安全的是客製化球棒與沙畫，不過多半會結合當地文化或過往交手趣事，像是西雅圖是星巴克創始地，水手就為卡布雷拉送上客製化咖啡圍裙與相關禮品。

紅襪隊送上人工記分板用來放在卡布雷拉名字旁的24號背號看板。 法國新聞社
紅襪隊送上人工記分板用來放在卡布雷拉名字旁的24號背號看板。 法國新聞社

而紅襪隊準備的禮物也很棒，送給這位準名人堂球星造訪芬威球場時，人工記分板使用過、用來放在他名字旁的球衣被號「24」號看板。

太空人 西雅圖

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