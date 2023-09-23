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MLB／賈吉本季第2度三響砲 洋基隊史第1人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉面對響尾蛇隊轟出三發全壘打，本季第2次單場三響砲，成為洋基隊史第一人。 美聯社
賈吉面對響尾蛇隊轟出三發全壘打，本季第2次單場三響砲，成為洋基隊史第一人。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天連開三庭，面對響尾蛇隊轟出三發全壘打，本季第2次單場三響砲，成為洋基隊史第一人。

賈吉今天先發第2棒，3局下轟出一發三分砲，幫助球隊先馳得點，5局下再炸出兩分砲，苦主都是響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt），7局下再從中繼的塞柯尼（Slade Cecconi）手中轟出陽春砲。

賈吉在8月24日才在對戰國民隊時，締造生涯首次單場三響砲，單季兩次三響砲過去未有洋基球員辦到過，而賈吉如今也累積33場單場複數全壘打，根據ESPN數據，大聯盟在生涯前8季最多單場複數全壘打的是金納（Ralph Kiner）的39場，賈吉排第二。

賈吉今天總計4打數4安打，6分打點、3分得分，雖然中間因受傷休息2個月，本季全壘打數仍來到35轟，距離美聯全壘打王大谷翔平的44轟還有9轟差距，洋基本季剩下8場比賽。

賈吉 洋基

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