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MLB／帶著天賦到比奇堡 紅人瓦托為海綿寶寶配音

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
40歲老將瓦托開發出新技能。 法新社
40歲老將瓦托開發出新技能。 法新社

美國職棒紅人隊40歲老將瓦托（Joey Votto）開發出新技能，他要帶著這項技能去比奇堡探險，在海綿寶寶音樂劇中為「French Narrator」配音，也就是動畫中的「旁白哥」。

「我被邀請幫忙配音。」瓦托表示：「我不知道結果好不好，但我會說法文，所以可以假裝一下，他們是說成果滿不錯的，這樣就好了。」

辛辛那提的兒童劇院將上演知名動畫「海綿寶寶」的音樂劇，日期是美國時間10月14日到23日，瓦托已經先完成配音工作，作為開場旁白，為觀眾們介紹比奇堡的生態。

瓦托也開玩笑，小朋友應該認不出自己的聲音，「因為我配得很完美，完全就是French Narrator本人。」瓦托說：「希望小朋友能有段美好時光，我很樂意出借我的聲音。」

瓦托從2007年展開大聯盟生涯，2010年拿下國家聯盟年度MVP，生涯6度入選明星賽，今年球季出賽59場敲出14轟、37分打點，打擊率2成02。

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