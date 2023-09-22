MLB／道奇弗里曼單季200安M1 巨人克勞佛受傷恐是生涯終點
效力巨人隊13季的游擊手克勞佛（Brandon Crawford）因右腿受傷進傷兵名單，本季恐無法回歸，來到合約年的他也很有可能就此退役。而巨人壞事成雙，今天又以2：7不敵道奇隊，近7戰輸6場，與季後賽漸行漸遠。
道奇投手葛拉泰羅（Brusdar Graterol）昨天終於和分開7年的媽媽在球場碰面，他也情緒激動地淚灑球場。今天道奇持續在主場迎戰巨人，球團邀請葛拉泰羅母親開球，兩人在球場擁抱畫面十分感人。
道奇本場共推出6名投手，只被巨人拿下2分；打擊方面在6到8局攻下5分奠定勝基，強打弗里曼（Freddie Freeman）4打數1安打，單季安打數199支追平去年，有望生涯首度達成200安里程碑。
巨人輸球後戰績跌破5成，76勝77敗落後外卡第3的小熊隊3場勝差，且剩下9場比賽還要面對道奇6場、教士3場，季後賽之路岌岌可危。克勞佛2011年登上大聯盟後都效力巨人，隨隊奪下2次世界大賽冠軍，拿過4屆金手套。他明年1月就要37歲，本季打擊率僅0.197、累積7轟、38分打點，如今進入傷兵名單，不僅可能已經打完穿巨人球衣最後一戰，更有可能是大聯盟生涯終點。
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