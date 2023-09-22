快訊

大直案廉政署出手了！首度搜索基泰建設 這些人都被約談

iPhone 15讓這台蘋果舊換新「Trade in」今年最保值！還有2款舊機不降反升

MLB／道奇弗里曼單季200安M1 巨人克勞佛受傷恐是生涯終點

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼單季200安只差一支。 美聯社
弗里曼單季200安只差一支。 美聯社

效力巨人隊13季的游擊手克勞佛（Brandon Crawford）因右腿受傷進傷兵名單，本季恐無法回歸，來到合約年的他也很有可能就此退役。而巨人壞事成雙，今天又以2：7不敵道奇隊，近7戰輸6場，與季後賽漸行漸遠。

道奇投手葛拉泰羅（Brusdar Graterol）昨天終於和分開7年的媽媽在球場碰面，他也情緒激動地淚灑球場。今天道奇持續在主場迎戰巨人，球團邀請葛拉泰羅母親開球，兩人在球場擁抱畫面十分感人。

道奇本場共推出6名投手，只被巨人拿下2分；打擊方面在6到8局攻下5分奠定勝基，強打弗里曼（Freddie Freeman）4打數1安打，單季安打數199支追平去年，有望生涯首度達成200安里程碑。

巨人老將游擊手克勞佛進入傷兵名單，恐怕也是大聯盟生涯終點。 美聯社
巨人老將游擊手克勞佛進入傷兵名單，恐怕也是大聯盟生涯終點。 美聯社

巨人輸球後戰績跌破5成，76勝77敗落後外卡第3的小熊隊3場勝差，且剩下9場比賽還要面對道奇6場、教士3場，季後賽之路岌岌可危。克勞佛2011年登上大聯盟後都效力巨人，隨隊奪下2次世界大賽冠軍，拿過4屆金手套。他明年1月就要37歲，本季打擊率僅0.197、累積7轟、38分打點，如今進入傷兵名單，不僅可能已經打完穿巨人球衣最後一戰，更有可能是大聯盟生涯終點。

道奇 巨人 弗里曼

相關新聞

MLB／官網分析教士進季後賽路徑 超軟賽程拿8勝1敗就有機會

「宇宙教士」9月總算甦醒，拉出一波7連勝，季後賽之路露出一道曙光。大聯盟官網也分析教士進季後賽路徑，不需要一路贏到底，只要剩下9戰取得8勝，就很有機會取得季後賽外卡門票。 報導指出，教士接下來賽

MLB／官網預測6位將挑戰大聯盟日本投手 名單驚見田中將大

日本強投千賀滉大本季轉戰大都會隊展現王牌身手，目前主投161.1送出194K，防禦率僅2.96，引發大聯盟球團對日職投手興趣。官網記者摩洛西（Jon Morosi）今天撰文預測，6位明年可能轉戰大聯盟

MLB／道奇弗里曼單季200安M1 巨人克勞佛受傷恐是生涯終點

效力巨人隊13季的游擊手克勞佛（Brandon Crawford）因右腿受傷進傷兵名單，本季恐無法回歸，來到合約年的他也很有可能就此退役。而巨人壞事成雙，今天又以2：7不敵道奇隊，近7戰輸6場，與季後

MLB／歐森本季53轟出爐 勇士輪值投滿6局24連勝刷新紀錄

勇士今天客場挑戰國民隊，重砲歐森（Matt Olson）敲出本季第53發全壘打，加上王牌左投弗里德（Max Fried）6局好投，終場以10：3大勝。 弗里德因手指水泡跳過1次先發，他此役主投6

MLB／名嘴嗆大谷不值5億！到洋基主場開球「挖地瓜」被狂噓

《ESPN》體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）平時主要討論NBA議題，他昨天跨界大談棒球還口出狂言，稱大谷翔平不配拿5億美元合約，引發全球棒球迷不滿。 大谷翔平季後將成為自由球員

MLB／有類似動刀治療經驗 光芒葛拉斯諾相信大谷能強勢回歸

天使隊大谷翔平因右手肘尺側副韌帶傷勢提前關機，近期接受手術治療，預計2024年開幕戰可打擊，2025年重返投打二刀流。擁有類似經驗的光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）相信，大谷一定能順利回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦