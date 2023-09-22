MLB／有類似動刀治療經驗 光芒葛拉斯諾相信大谷能強勢回歸
天使隊大谷翔平因右手肘尺側副韌帶傷勢提前關機，近期接受手術治療，預計2024年開幕戰可打擊，2025年重返投打二刀流。擁有類似經驗的光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）相信，大谷一定能順利回到投手丘。
據「橘郡紀事報」報導，大谷翔平採取「內支架（internal brace）」新式治療方式，以較厚縫合線強化韌帶，進而形成軟組織，與傳統韌帶重建手術不同。葛拉斯諾2021年尺側副韌帶（UCL）撕裂後動手術，也有裝上內支架。
光芒與天使正在進行系列賽，葛拉斯諾談到大谷翔平動手術時表示，自己手術後球速和球威都沒變。他相信大谷有好醫生，訓練態度也很好，「應該不久之後就能見到新大谷。」葛拉斯諾解釋這手術與一般TJ手術不同地方在於，像是有2條韌帶，手術前有疼痛感，術後緊繃感比術前還要好，2年後已經沒有問題。
葛拉斯諾和大谷一樣能投100英里火球，今年直球均速96.3英里與過往差不多。本季他已先發19場，主投109.2局送出146K，防禦率3.53。
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