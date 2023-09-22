MLB／離美聯塞揚更進一步！洋基王牌柯爾8局好投壓制藍鳥
例行賽進入尾聲，儘管洋基隊季後賽幾乎無望，但王牌投手柯爾（Gerrit Cole）正角逐生涯首座塞揚獎。他今天面對火力凶猛的藍鳥隊，一度投出16上16下，總共主投8局狂飆9K，只失1分，率洋基以5：3力克藍鳥，避免系列賽被橫掃。
柯爾6局上1出局時，被藍鳥柯克（Alejandro Kirk）擊出二壘安打，完全比賽破功，不過他仍順利解決該局危機。8局上藍鳥首名打者查普曼（Matt Chapman）也敲出二壘安打，被推進到三壘後，再靠柯爾暴投回本壘得分。柯爾隨後解決2名打者，完成今天投球任務。
洋基打擊方面，包爾斯（Jake Bauers）首局就轟三分砲，6、7兩局再各進帳1分。9局上洋基終結者霍梅斯（Clay Holmes）關門，他被攻占滿壘後失2分，最後仍驚險守下勝利。
柯爾本場好投為奪下塞揚獎注入一劑強心針。他目前投球局數200局、防禦率2.75和每局被上壘率（Whip）1.02都排名美聯第1。談到今晚退場時球迷的歡呼聲，柯爾說，「這對我來說很特別，我喜歡在主場球迷面前投球，能在布朗克斯度過美好夜晚，沒有事情比這更好。」
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