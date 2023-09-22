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MLB／球季結束後恐離開洋基 塞佛里諾：在這常受傷但很享受

聯合新聞網／ 綜合報導
塞佛里諾。 法新社
塞佛里諾。 法新社

洋基隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）本季傷癒復出成績慘烈，先發18場防禦率6.65，每局被上壘率（WHIP）1.65。他季後將成自由球員，坦言很有可能離開洋基。

塞佛里諾（Luis Severino）本月9日先發主投4局丟2分，因身體不適傷退，檢查後確認是左腹斜肌拉傷賽季報銷，因此該場比賽可能是他最後一次為洋基先發。他當時在賽後記者會強忍淚水激動地說：「感覺像是有人對我開槍。」

塞佛里諾2019年和洋基續約後，一直飽受傷病困擾，近4季只出賽45場。今年合約到期後，外界認為洋基可能和他分道揚鑣，對此塞佛里諾表示，「我能說什麼？這很有可能發生，我不知道未來會發生什麼。」

談到自己的洋基生涯，塞佛里諾說，「我每天都付出100%，我在這裡受過很多傷，但我很享受在洋基的時光，我很喜歡作為一名洋基球員。如果能再選一次，我還是會選擇效力洋基。」

洋基目前先發輪值有王牌柯爾（Gerrit Cole）和左投洛登（Carlos Rodon）2張鉅約，還有近年崛起的柯特斯（Nestor Cortes）、施密特（Clarke Schmidt）及金恩（Michael King），另外有消息指出，洋基想爭取日本強投山本由伸，塞佛里諾在洋基可能無容身之處。

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