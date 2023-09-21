MiLB／鄭宗哲連2年入小聯盟明星隊 林昱珉、潘文輝也入選
旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今年球季打出好表現，連2年入選小聯盟明星隊，今年為高A明星隊二壘手，響尾蛇隊投手林昱珉則為高A明星隊先發投手，費城人隊潘文輝獲選1A明星隊後援投手。
台灣旅美小將今年球季有不錯表現，匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲本季從小聯盟高階1A出發，6月底升上小聯盟2A。鄭宗哲去年季後就有入選小聯盟1A佛羅里達州立聯盟（Florida State League）明星游擊手，今年則被選為高階1A南大西洋聯盟（South AtlanticLeague）明星二壘手。
響尾蛇隊投手林昱珉今年球季也有很多收穫，開季從小聯盟高階1A出發，7月被升上小聯盟2A，為生涯最高層級，也被選入小聯盟高階1A西北聯盟（NorthwestLeague）明星先發投手。林昱珉在響尾蛇隊農場潛力排名爬升至第4名，被評價有機會2025年上到大聯盟。
費城人隊投手潘文輝今年球季突破生涯最快球速達161公里，旅美生涯第一年開季小聯盟1A出發，季中升上高階1A，也被選為1A佛羅里達州立聯盟明星後援投手。
鄭宗哲、林昱珉和潘文輝都是今年杭州亞運棒球代表團成員，目前都已經向球隊報到，今天也有加入訓練，林昱珉是亞運先發投手人選。
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