MLB／洋基教頭布恩被驅逐又罵髒話 金恩狂飆13K問天吞敗

洋基教頭布恩（Aaron Boone）又因不滿好球帶被驅逐出場，這次他還飆罵髒話，稱主審有「聯盟最大好球帶」，此戰洋基打擊繼續低迷，最終以1：6不敵藍鳥隊。

事情發生在2局下，洋基小將培拉薩（Oswald Peraza）打擊時，主審認定外角低球路是好球，布恩開始在場邊碎念，主審聽到後直接將他趕出場。布恩隨後上去跟主審爭論並痛罵：「我知道你有聯盟最大好球帶，你一定他X的也知道這點。」

"I know you have the biggest zone in the league. You must fucking know it too" 💀



HOT MICS as Aaron Boone gets ejected pic.twitter.com/NKXZdXGwOz — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2023年9月20日

洋基今天推出金恩（Michael King）先發，他主投7局狂飆13K只失1分。不過牛棚康利（Tommy Kahnle）登板放火，成為1995年後首位投不滿1局，卻出現4次保送和2次暴投的投手。漢彌爾頓（Ian Hamilton）接手拆彈後，第9局又掉3分，金恩只能問天吞敗。

藍鳥贏球後戰績85勝67敗，維持美聯外卡第2，領先水手和遊騎兵隊1場勝差。洋基戰績跌回5成，76勝76敗落後藍鳥9場，打進季後賽機率微乎其微。

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