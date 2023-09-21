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MLB／藤浪控球大走鐘連2戰失分 太空人險勝金鶯保美西龍頭
金鶯隊日籍火球男藤浪晉太郎今天控球失準，只抓到1個出局數就退場，隊友接手後掉分，金鶯終場以1：2不敵太空人隊。
藤浪9月份一度連7場未失分，但前天面對太空人0.1局狂失3分吞敗。他今天8局下1：0時登板，馬上連投4顆壞球保送艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），接下來用4球讓辛格頓（Jon Singleton）出局，但面對亞土維（Jose Altuve）又連投4壞球，教練決定將藤浪換下場，壘上留2名跑者。
金鶯換包曼（Mike Baumann）接手，不料被潘尼亞（Jeremy Pena）敲出長打追平比分。9局下太空人首名打者狄亞茲（Aledmys Diaz）敲出二壘安打，麥考米克（Chas McCormick）滾地球推進，杜邦（Mauricio Dubon）擊出再見安打，終場以2：1氣走金鶯，避免系列賽被橫掃。
美聯西區三雄太空人、水手及遊騎兵今天都贏球，太空人85勝68敗領先另外2隊0.5場。太空人教頭貝克（Dusty Baker）賽後表示，「很高興看到球員們開心聚在一起，過去2天休息室就像太平間，這是一場巨大的勝利。」
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