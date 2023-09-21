快訊

黑幫控制監獄「坐牢能游泳、泡夜店」！委內瑞拉派1萬大兵奪回

福商勝「混蛋」流入13校園營養午餐 新北檢分他字案偵辦

懶人包／iPhone 15開賣優惠一次看！Studio A抽免費新機、10%舊換新回饋 德誼數位1元換這物

亞運棒球／劉致榮旅美後首次國際賽 想拚大聯盟教練給2建議

中央社／ 台北21日電
旅美紅襪隊投手劉致榮（圖）投入亞運成棒隊訓練，旅美第3個球季劉致榮各方面數據提升，想更上一層挑戰大聯盟，成為職業球員後的首次國際賽盼學習經驗。 中央社
旅美紅襪隊投手劉致榮（圖）投入亞運成棒隊訓練，旅美第3個球季劉致榮各方面數據提升，想更上一層挑戰大聯盟，成為職業球員後的首次國際賽盼學習經驗。 中央社

旅美紅襪隊投手劉致榮投入亞運成棒隊訓練，旅美第3個球季，劉致榮各方面數據提升，想更上一層挑戰大聯盟，差在攻擊好球帶比例和穩定度，成為職業球員後的首次國際賽盼吸取經驗。

劉致榮上一次打國際賽是2019年亞洲棒球錦標賽，當年冠軍戰後援登板好投飆速、幫助球隊奪冠，也拿下賽會最有價值球員（MVP），之後確定加盟美職紅襪隊。

今年是劉致榮旅美生涯第3個球季，本季整季2A出賽，總計26場出賽（24場先發），投114.1局投出145次三振，戰績7勝8敗，防禦率5.35，5月曾投出7局無安打完封勝，也是代表作。

劉致榮接受媒體訪問表示，今年收穫很多，前面幾年的經驗更知道怎麼調整、有加強的目標，每年季末都會開會檢討，球團提供各項數據顯示都有進步，只有攻擊好球帶比例需要再提高，超過5局過後用球數就會明顯增加，兩好球之後的球太容易被打者選掉。

劉致榮透露曾問教練如果想要升上大聯盟還要加強什麼，教練提醒穩定度，每一個比賽間如何去調整都是功課。劉致榮也表示，去年表現沒有很理想，有增加季前的準備，還有運動心理學的課，學習怎麼在疲勞時用想法去支撐身體。

劉致榮業餘時期是投打二刀好手，他表示，剛到美國時會覺得與隊友有點差距，畢竟隊友都是很早就專職投手，但教練團鼓勵不要急，把握機會吸取經驗，把該做的事情做好。

今年整季2A出賽，劉致榮表示，2A有很多經驗好的球員，也有一些從大聯盟下來調整的好手，會從旁觀察配球和場上應對。

至於成為職棒球員後首次國際賽，劉致榮表示，看到亞運隊成員覺得陣容很強，進到球隊好好表現，也可以學習經驗。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球 劉致榮

延伸閱讀

亞運棒球／捕手只有林家正與戴培峰 吳總說出狀況林子偉頂替

亞運棒球／中華隊3投有望扛先發 吳昇峰、陳敏賜當隊長

亞運／重點選手遇傷情 連霸路添變數

亞運棒球／陳柏毓亞運期間過生日 若投台韓戰將是特別回憶

相關新聞

MLB／台美混血大物25轟50盜 卡洛爾締造菜鳥空前紀錄

響尾蛇隊23歲台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）今天火力全開，對巨人隊之戰5打數4安打，本季第25轟出...

MLB／全隊要他別接界外球 卡斯特蘭諾斯賭一把反變神隊友

費城人隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行本季最後一場交手，右外野手卡斯特蘭諾斯（（Nick Castellanos）上演個...

MLB／「大谷負荷超載」 沙巴西亞： 一個月前就該停止投球

美國職棒洛杉磯天使隊球星大谷翔平19日開刀治療手肘。媒體報導前洋基名投沙巴西亞評論，認為大谷一個月前就該停止投球，及早接...

MLB／千賀滉大連8場優質先發奪12勝 穩居大都會三冠王

大都會隊日籍投手千賀滉大今天登板先發，對馬林魚隊先發6局失兩分，奪下本季第12勝，幫助大都會8：3獲勝。

MiLB／劉致榮各項數據提升 想拚大聯盟教練給2點建議

旅美紅襪隊投手劉致榮投入亞運成棒隊訓練，旅美第3個球季，劉致榮各方面數據提升，想更上一層挑戰大聯盟，差在攻擊好球帶比例和...

MiLB／林昱珉入選高階1A全明星隊 自評本季旅美達2大目標

亞運成棒隊旅外球員到齊後今天安排練球，20歲旅美投手林昱珉本季收穫多，達成自己設定投球局數、球速2大目標；首度披上亞運國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦