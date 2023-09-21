亞運棒球／劉致榮旅美後首次國際賽 想拚大聯盟教練給2建議

旅美紅襪隊投手劉致榮投入亞運成棒隊訓練，旅美第3個球季，劉致榮各方面數據提升，想更上一層挑戰大聯盟，差在攻擊好球帶比例和穩定度，成為職業球員後的首次國際賽盼吸取經驗。

劉致榮上一次打國際賽是2019年亞洲棒球錦標賽，當年冠軍戰後援登板好投飆速、幫助球隊奪冠，也拿下賽會最有價值球員（MVP），之後確定加盟美職紅襪隊。

今年是劉致榮旅美生涯第3個球季，本季整季2A出賽，總計26場出賽（24場先發），投114.1局投出145次三振，戰績7勝8敗，防禦率5.35，5月曾投出7局無安打完封勝，也是代表作。

劉致榮接受媒體訪問表示，今年收穫很多，前面幾年的經驗更知道怎麼調整、有加強的目標，每年季末都會開會檢討，球團提供各項數據顯示都有進步，只有攻擊好球帶比例需要再提高，超過5局過後用球數就會明顯增加，兩好球之後的球太容易被打者選掉。

劉致榮透露曾問教練如果想要升上大聯盟還要加強什麼，教練提醒穩定度，每一個比賽間如何去調整都是功課。劉致榮也表示，去年表現沒有很理想，有增加季前的準備，還有運動心理學的課，學習怎麼在疲勞時用想法去支撐身體。

劉致榮業餘時期是投打二刀好手，他表示，剛到美國時會覺得與隊友有點差距，畢竟隊友都是很早就專職投手，但教練團鼓勵不要急，把握機會吸取經驗，把該做的事情做好。

今年整季2A出賽，劉致榮表示，2A有很多經驗好的球員，也有一些從大聯盟下來調整的好手，會從旁觀察配球和場上應對。

至於成為職棒球員後首次國際賽，劉致榮表示，看到亞運隊成員覺得陣容很強，進到球隊好好表現，也可以學習經驗。

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