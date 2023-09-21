聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／千賀滉大連8場優質先發奪12勝 穩居大都會三冠王
大都會隊日籍投手千賀滉大今天登板先發，對馬林魚隊先發6局失兩分，奪下本季第12勝，幫助大都會8：3獲勝。
千賀用100球完成6局任務，被揮出7支安打，包括1支全壘打，還有兩次保送，自知投球內容不是太好，他說：「都靠守備幫忙，不然撐不了這麼久。」
儘管如此，千賀在紀錄上仍是優質先發，他從8月8日對小熊隊之戰開始，最近8場比賽都投滿6局，自責分都在3分內，全是優質先發，這段期間投出5勝1敗。
千賀本季出賽28場，投出12勝7敗、防禦率2.96、奪三振194次，不但是大都會投手三冠王，投161.1局、16場質先發也是全隊最多，防禦率在大聯盟排名第4，國聯只落後教士隊史奈爾（Blake Snell）的2.33。
另外，千賀也是大聯盟亞洲最多勝投手，天使隊大谷翔平、藍鳥隊菊池雄星10勝並列第2，接著是教士隊達比修有8勝、金鶯隊藤浪晉太郎7勝。
大都會今天揮出10支安打就有4轟，23歲菜鳥維恩托斯（Mark Vientos）生涯首次單場雙響砲，幫助球隊近4戰3勝，馬林魚在國聯外卡暫居第4，只落後小熊隊半場勝差。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言