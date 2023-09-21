MLB／千賀滉大連8場優質先發奪12勝 穩居大都會三冠王

大都會隊日籍投手千賀滉大今天登板先發，對馬林魚隊先發6局失兩分，奪下本季第12勝，幫助大都會8：3獲勝。

千賀用100球完成6局任務，被揮出7支安打，包括1支全壘打，還有兩次保送，自知投球內容不是太好，他說：「都靠守備幫忙，不然撐不了這麼久。」

儘管如此，千賀在紀錄上仍是優質先發，他從8月8日對小熊隊之戰開始，最近8場比賽都投滿6局，自責分都在3分內，全是優質先發，這段期間投出5勝1敗。

千賀本季出賽28場，投出12勝7敗、防禦率2.96、奪三振194次，不但是大都會投手三冠王，投161.1局、16場質先發也是全隊最多，防禦率在大聯盟排名第4，國聯只落後教士隊史奈爾（Blake Snell）的2.33。

另外，千賀也是大聯盟亞洲最多勝投手，天使隊大谷翔平、藍鳥隊菊池雄星10勝並列第2，接著是教士隊達比修有8勝、金鶯隊藤浪晉太郎7勝。

大都會今天揮出10支安打就有4轟，23歲菜鳥維恩托斯（Mark Vientos）生涯首次單場雙響砲，幫助球隊近4戰3勝，馬林魚在國聯外卡暫居第4，只落後小熊隊半場勝差。

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