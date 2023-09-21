MLB／全隊要他別接界外球 卡斯特蘭諾斯賭一把反變神隊友

費城人隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行本季最後一場交手，右外野手卡斯特蘭諾斯（（Nick Castellanos）上演個人秀，不但轟出雙響砲，9局下關鍵雙殺守備瓦解勇士攻勢，更讓費城人打到延長10局6：5獲勝。

卡斯特蘭諾斯2局上轟出中外野陽春砲，4局上追加兩分砲，本季第4次、生涯第13次單場雙響砲，今年達到27轟。

勇士原本0：4落後，8局下追平比數，9局下面對費城人「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel），首名打者墨菲（Sean Murphy）獲保送，再由威廉斯（Luke Williams）代跑，他演出盜壘成功，並在1出局後又盜上三壘。

勇士下一棒阿西亞（Orlando Arcia）揮出右外野方向界外球，費城人沒有人想要卡斯特蘭諾斯接殺，因為這顆飛球距離夠遠，可能形成再見高飛犧牲打，就連他一度也想讓球落地。

但卡斯特蘭諾斯決定賭一把，接球後轉身傳向本壘，一個彈跳觸殺威廉斯，這個讓隊友看得膽戰心驚的守備，最終改變球隊命運；費城人10局上攻下兩分，儘管10局下被勇士追回1分，還是保住江山，金布洛爾奪下本季第8勝。

Nick Castellanos the man that you are!!!! pic.twitter.com/xWXjhJH84n — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2023年9月20日

卡斯特蘭諾斯的關鍵守備，賽後成為最大焦點，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）說：「我們都在休息區嘀咕，不要接、不要接！」

湯姆森認為，卡斯特蘭諾斯想從280英尺外接到球，還能準確傳回本壘觸殺威廉斯，機率實在太低，他說：「這個守備實在太棒了。」

卡斯特蘭諾斯確實擔心變成輸球罪人，但他很快改變想法，「我想我應該放棄，然後在最後一刻，一個聲音在腦海中響起，接到球再解決跑者就對了。」

費城人讓已獲分區冠軍的勇士吞下近6戰第5敗，雖落後14場勝差，但在國聯外卡穩居榜首，9局下完成關鍵觸殺的捕手史塔布斯（Garrett Stubbs）說：「 當時用盡全力對著卡斯特蘭諾斯大叫，讓小白球落地啊。」

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