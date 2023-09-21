MLB／接殺界外球會輸？ 費城人外野手與獅隊邱智呈下場大不同

費城人和勇士隊今天進行系列賽最終戰，右外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）單場雙響砲，9局下上演精采守備將比賽帶入延長，再靠史托特（Bryson Stott）2分打點安打，終場以6：5氣走勇士。

兩隊今天戰成4：4平手進入9局下，費城人金布洛爾（Craig Kimbrel）登板，1出局被攻占三壘，勇士打者阿西亞（Orlando Arcia）敲出右外野界外飛球，野手可選擇放掉避免再見分回本壘，沒想到卡斯特蘭諾斯仍選擇接殺，再用雷射肩長傳助殺跑者威廉斯（Luke Williams）形成3出局，比賽進入延長。

Nick Castellanos the man that you are!!!! pic.twitter.com/xWXjhJH84n — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2023年9月20日

10局上費城人2出局攻占二、三壘，勇士決定敬遠波姆（Alec Bohm）形成滿壘，不料下一棒史托特敲出二壘安打，幫助費城人取得2分領先。10局下勇士只靠奧比斯（Ozzie Albies）高飛犧牲打得1分，費城人最終拿下勝利，戰績83勝69敗，領先國聯外卡第2的響尾蛇2.5場勝差。

卡斯特蘭諾斯今天5打數2安打，都是全壘打，進帳3分打點。9下雙殺守備引發熱議，教練和隊友們受訪時幾乎都說不該接，卡斯特蘭諾斯則表示，「我想我應該放棄，然後在最後一刻，一個聲音在腦海中響起，接到球再解決跑者就對了。」

值得一提的是，7月21日中華職棒統一獅對決樂天桃猿隊有類似局面，9局下獅隊握有7：6領先，但面臨滿壘1出局危機，猿隊打者林鴻育敲出右外野界外飛球，獅隊邱智呈竟選擇接殺，來不及傳本壘阻止追平分，最後猿隊再靠再見安打贏球。獅隊教練團和球迷都認為邱智呈不該接，邱智呈當時受訪時說，「本能反應就是想接住。」

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