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MLB／天使教頭透露大谷手術後精神很好 朱力雙響砲轟垮光芒

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使教頭尼文透露大谷手術很成功、精神很好， 美國聯合通訊社
天使教頭尼文透露大谷手術很成功、精神很好， 美國聯合通訊社

天使隊日籍球星大谷翔平昨天進行手肘手術，醫師評估明年開季就可重新站上打擊區，後年重現「二刀流」，天使總教練尼文（Phil Nevin）今天表示，大谷手術很成功、精神很好，正在康復中。

大谷2019年動過手肘韌帶重建手術，昨天再度由運動名醫埃拉特切（ Neal ElAttrache）動刀，處理右手肘尺側副韌帶傷勢；大谷也向球迷報平安，希望趕快重返球場，變得比以往更強大。

天使今天對光芒隊賽前，尼文被問到大谷現況，透露大谷的精神狀態很好。

大谷本季以打者身分出賽135場，目前44轟穩居美聯第1，攻下96分打點，還有8支三壘打、20次盜壘成功，23登板先發投出10勝5敗、防禦率3.14，合計132局飆出167次三振，季後將成為自由球員。

天使指定打擊朱力（Brandon Drury）今天火力凶猛，5打數3安打、攻下5分打點，2局上轟出3分砲、6局上再轟兩分砲，領軍8：3擊敗天使，終止6連敗。

天使 大谷翔平 光芒

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