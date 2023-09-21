MLB／台美混血大物25轟50盜 卡洛爾締造菜鳥空前紀錄

響尾蛇隊23歲台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）今天火力全開，對巨人隊之戰5打數4安打，本季第25轟出爐，加上兩次盜壘成功，成為史上首位達到單季25轟、50盜的新人球員，幫助響尾蛇7：1獲勝。

卡洛爾首局首打席安打、盜上二壘，3局下再度安打加盜壘，本季達到50次盜壘成功；他在4局下又揮出一壘打，7局下轟出右外野方向403英尺陽春砲，本季第2次單場締造4安紀錄。

同場出現今年第49盜、50盜、第25轟，響尾蛇官網指出：「可以讓卡洛爾直接拿下國聯新人王嗎？」

Corbin Carroll becomes the first rookie in AL/NL history to hit 25 home runs and steal 50 bases. pic.twitter.com/M8CEGYcMRq — MLB (@MLB) 2023年9月20日

響尾蛇最近拚出5連勝，本季戰績升至81勝72敗，國聯外卡排名第2，仍在季後賽安全名單內；卡洛爾對自己的表現感到自豪，但也強調個人成就不是最大重點，更重要是隊取得勝利。

巨人吞下2連敗、近6戰第5敗，戰績掉到76勝76敗，國聯外卡排名第6，球季賽只剩最後10戰，想拚季後賽門票頗有難度。

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