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MiLB／返台備戰亞運 鄭宗哲放眼挑戰大聯盟
海盜隊台灣小將鄭宗哲今年在小聯盟大放異彩，突破2A高牆，甚至教練團透露，明年球季有望獲邀大聯盟春訓，棒子「可長可短」是最大武器，鄭宗哲這個休賽季先將大聯盟目標放在心中，「就算獲得邀請，重要的是看我能打幾場。」
旅美台將鄭宗哲、陳柏毓備戰杭州亞運，昨天舉辦返台記者會，鄭宗哲今年從高階1A起步，6月升上2A，一開始碰到撞牆期，但隨著連17場安打添加自信，最終在2A繳出2成51打擊率、4轟、25分打點的成績。
從2021年新人聯盟起算，鄭宗哲3年跳4個層級，不諱言希望挑戰大聯盟，他特別專注短打，「在高階1A後半段，短打就比較多，因為教練有跟我說，如果你會敲全壘打又能夠短打，這樣的人很少，會爬得很快。」
加上高階1A數據，鄭宗哲今年出賽123場、13轟、56分打點都是生涯新高，另有26次盜壘、52次保送，他說：「如果要升上大聯盟，第一個想法就是要讓球隊好用，教練也不斷提醒，不要忘記自己很會打。」
陳柏毓今年季初遇到肩膀緊繃問題，但跟投手教練討論後，5月中開始連續12場先發，局數都在5局以上、自責分3分內，8月10日更有4.2局12次三振的好成績，高階1A整季投119.2局、124次三振都寫下生涯新高，他說：「信心提升很多。」
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