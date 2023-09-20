MiLB／鄭宗哲有望獲邀大聯盟春訓 能轟能短打是最大優勢

海盜隊台灣小將鄭宗哲今年在小聯盟大放異彩，突破2A高牆，甚至教練團透露，明年球季有望獲邀大聯盟春訓，鄭宗哲這個休賽季先將大聯盟目標放在心中，專心準備亞運。

旅美台將鄭宗哲、陳柏毓為備戰亞運返回台灣，所屬經紀公司展逸國際為他們舉辦返台記者會，鄭宗哲今年從高階1A起步，在6月升上2A，一開始碰到撞牆期，但隨著連17場安打添加自信，最終在2A繳出2成51打擊率、4轟、25分打點的成績。

從2021年新人聯盟起算，鄭宗哲3年跳了4個層級，對於未來不諱言瞄準大聯盟，也透露自己特別專注練習短打，「在高階1A後半段，短打就比較多，因為教練有跟我說，如果你會敲全壘打又能夠短打，這樣的人很少，會爬得很快。」

「那時候拚命想要上2A。」鄭宗哲說，自己把教練的建議放在心中，努力拚出自己的特色，「如果要升上大聯盟，自己的第一個想法就是要讓球隊好用，能夠守備、能夠執行戰術，但教練也不斷提醒，不要忘記自己很會打，這才是重點，其他都是附加的。」

加上高階1A數據，鄭宗哲今年出賽123場、13轟、56分打點都是生涯新高，另有26次盜壘、52次四壞保送，加上守備上呈現的穩定度，讓教練稱讚，如果他在大聯盟執教，會希望游擊手是鄭宗哲，因為知道球過去都能夠守下來。

去年球季不少球打到牆前被沒收，鄭宗哲季後特別專注重訓、強化力量，今年繳出生涯第一個雙位數全壘打賽季，海盜小聯盟教練團認為，鄭宗哲有機會收到大聯盟春訓邀請，鄭宗哲說：「還沒有確定，只是他們的想法，就算獲得邀請，重要的是看我能打幾場，希望能夠開季就在大聯盟。」

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