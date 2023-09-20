MLB／遊騎兵終於完全體 5條子軍健康回歸趕上季末衝刺期

遊騎兵今天在主場以6：4擊敗紅襪，終止近期4連敗，除了這場巨大的勝利，更令遊騎兵球迷振奮的是，明星賽後因傷缺陣的5名全明星近期總算重新集結，帶著「完全體」的陣容，對於季末想奪回分區龍頭的遊騎兵而言無疑是劑強心針。

遊騎兵上半季戰績在美聯名列前茅，陣中有6名球員入選明星賽是美聯最多，但當中竟有高達5名在下半季進入傷兵名單，包括海姆（Jonah Heim）、伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、席格（Corey Seager）、容恩（Josh Jung）、賈西亞（Adolis Garcia）等人都脫離陣線一陣子，僅有塞米恩（Marcus Semien）健康無虞整季全勤。

遊騎兵王牌伊瓦迪復出後首度投滿5局。 美聯社

下半季戰力的損傷讓遊騎兵拱手讓出龍頭位置，幸虧這幾名全明星來得及趕上季賽尾聲，王牌伊瓦迪月初回歸，今天投了復出後最長的局數；容恩和賈西亞則是在昨天的比賽加入打線，容恩今天敲回勝利打點、賈西亞則打回球隊首分，對於打線的影響力顯露無遺。

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）賽後說：「球員們健康回歸總是件好事，賽季即將進入尾聲，所以這個時間點他們能保持健康真是再好不過，我不知道接下來會發生什麼事，但至少我們有完整的陣容。」

捕手海姆也認為全明星們的回歸能替球隊增添不少深度，「很高興看到每個人回到打線上貢獻，很高興看到容恩回來、很高興看到賈西亞回來，看看今天他們做了什麼，就知道他們已經產生影響，也向人展示了當球隊完全健康時，陣容能夠有多深。」

賽後遊騎兵與水手無勝差，與龍頭太空人只剩下0.5場的距離。

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