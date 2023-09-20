快訊

11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

門外門內兩個世界！ 誠品新店開門人潮立刻灌爆

MLB／遊騎兵終於完全體 5條子軍健康回歸趕上季末衝刺期

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵容恩傷癒復出第二戰，今天敲回勝利打點，賽後隊友也給他冰桶浴！ 法新社
遊騎兵容恩傷癒復出第二戰，今天敲回勝利打點，賽後隊友也給他冰桶浴！ 法新社

遊騎兵今天在主場以6：4擊敗紅襪，終止近期4連敗，除了這場巨大的勝利，更令遊騎兵球迷振奮的是，明星賽後因傷缺陣的5名全明星近期總算重新集結，帶著「完全體」的陣容，對於季末想奪回分區龍頭的遊騎兵而言無疑是劑強心針。

遊騎兵上半季戰績在美聯名列前茅，陣中有6名球員入選明星賽是美聯最多，但當中竟有高達5名在下半季進入傷兵名單，包括海姆（Jonah Heim）、伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、席格（Corey Seager）、容恩（Josh Jung）、賈西亞（Adolis Garcia）等人都脫離陣線一陣子，僅有塞米恩（Marcus Semien）健康無虞整季全勤。

遊騎兵王牌伊瓦迪復出後首度投滿5局。 美聯社
遊騎兵王牌伊瓦迪復出後首度投滿5局。 美聯社

下半季戰力的損傷讓遊騎兵拱手讓出龍頭位置，幸虧這幾名全明星來得及趕上季賽尾聲，王牌伊瓦迪月初回歸，今天投了復出後最長的局數；容恩和賈西亞則是在昨天的比賽加入打線，容恩今天敲回勝利打點、賈西亞則打回球隊首分，對於打線的影響力顯露無遺。

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）賽後說：「球員們健康回歸總是件好事，賽季即將進入尾聲，所以這個時間點他們能保持健康真是再好不過，我不知道接下來會發生什麼事，但至少我們有完整的陣容。」

捕手海姆也認為全明星們的回歸能替球隊增添不少深度，「很高興看到每個人回到打線上貢獻，很高興看到容恩回來、很高興看到賈西亞回來，看看今天他們做了什麼，就知道他們已經產生影響，也向人展示了當球隊完全健康時，陣容能夠有多深。」

賽後遊騎兵與水手無勝差，與龍頭太空人只剩下0.5場的距離。

太空人 遊騎兵

相關新聞

MiLB／鄭宗哲有望獲邀大聯盟春訓 能轟能短打是最大優勢

海盜隊台灣小將鄭宗哲今年在小聯盟大放異彩，突破2A高牆，甚至教練團透露，明年球季有望獲邀大聯盟春訓，鄭宗哲這個休賽季先將...

MiLB／連17場敲安破2A撞牆期 鄭宗哲長打增加有原因

海盜隊旅美台將鄭宗哲、陳柏毓為備戰亞運返回台灣，所屬經紀公司展逸國際為他們舉辦返台記者會，鄭宗哲今年從高階1A跳升2A，...

MLB／不是開TJ！大谷動刀採新技術 明年就能打、後年二刀流

天使隊日籍球星大谷翔平因右腹斜肌發炎決定提前關機，順勢處理右手肘尺側副韌帶傷勢，今天接受手術治療，預計2024年開幕日就...

MLB／美媒預測年度獎項得主 大谷翔平提前報銷還是美聯MVP

大聯盟例行賽即將結束，《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）撰文預測年度獎項人選，美聯MVP是天使隊大谷翔平、國聯則是勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）。 大

MLB／5連敗快要跌出外卡名單 小熊爆打海盜14分吐怨氣

國聯外卡競爭持續激鬥，原本看似要坐穩外卡一席的小熊在近期遭遇一波5連敗，季後賽資格頓時變得岌岌可危，今天面對國聯中區倒數第二的海盜把握機會重整旗鼓，全場包括4發全壘打在內海灌14分，最終以14：1大勝

MLB／遊騎兵終於完全體 5條子軍健康回歸趕上季末衝刺期

遊騎兵今天在主場以6：4擊敗紅襪，終止近期4連敗，除了這場巨大的勝利，更令遊騎兵球迷振奮的是，明星賽後因傷缺陣的5名全明星近期總算重新集結，帶著「完全體」的陣容，對於季末想奪回分區龍頭的遊騎兵而言無疑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦