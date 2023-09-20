MLB／美媒預測年度獎項得主 大谷翔平提前報銷還是美聯MVP

大聯盟例行賽即將結束，《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）撰文預測年度獎項人選，美聯MVP是天使隊大谷翔平、國聯則是勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）。

大谷翔平本季勝利貢獻值（ＷAR）高達10，鮑登認為他打出史上最棒的單季表現，應該拿下第2座MVP。他作為打者能敲出44轟、95分打點，還有20次盜壘成功，打擊三圍.304/.412/.654。作為投手先發23場，主投132局送出167K，防禦率3.14。第二名的席格（Corey Seager）WAR只有6.8，敲出31轟92分打點，打擊三圍.333/.394/.640。

國聯方面，鮑登認為亞古納是MVP頭號人選，道奇隊貝茲（Mookie Betts）排第2，勇士隊歐森（Matt Olson）第3，道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）第4。雖然亞古納WAR值7.9不如貝茲的8.1；不過鮑登強調亞古納66次盜壘成功會成為獲勝關鍵；貝茲的優勢則是多守位和優異守備能力。

鮑登還預測美聯塞揚獎是洋基隊柯爾（Gerrit Cole），國聯為教士隊史奈爾（Blake Snell）。兩聯盟新人王分別是金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）和響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）。

最佳救援獎則看好金鶯隊包提斯塔（Félix Bautista）與教士隊海德（Josh Hader），東山再起獎人選是光芒隊投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）及小熊隊強打貝林傑（Cody Bellinger）。年度最佳教頭給金鶯隊海德（Brandon Hyde）和小熊隊羅斯（David Ross）。