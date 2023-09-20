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MLB／史奈爾7局無安打還能問天 教士靠波賈茲再見轟宰洛磯

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾今天7局狂飆10K，沒被敲出任何安打，最終卻無緣勝投。 路透社
史奈爾今天7局狂飆10K，沒被敲出任何安打，最終卻無緣勝投。 路透社

教士本季幾乎快要與季後賽無緣，賽季剩餘的看點莫過於史奈爾（Blake Snell）是否有機會收下生涯第二座塞揚獎，他今天對洛磯先發7局無安打、無失分，另外飆出10K，但這樣精采的表現卻無法拿下勝投，因為教士直到第9局才靠著波賈茲（Xander Bogaerts）的再見轟以2：0險勝。

近期國聯塞揚可能人選小熊隊史提爾（Justin Steele）、響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）的表現都小落漆，史奈爾今天把握機會再替自己增添競爭塞揚本錢，7局用了104球，雖然不改保送過多的特性，投出4次四壞，但也送出了10張「國王笑臉」，更沒被敲出任何一支安打。

史奈爾封鎖對手打線的同時，隊友也同步遭到洛磯投手群封鎖，且無安打局面也到第9局被對手羅傑斯（Brendan Rodgers）打破，遭狙擊的是終結者海德（Josh Hader)。但教士最終沒有浪費投手群的貢獻，9局下波賈茲在兩出局一人在壘時一棒將球掃到左外野，球剛好越過大牆形成再見全壘打，教士艱辛收下勝利。

賽後史奈爾受訪時談到是否想過續拚無安打比賽，他說：「我非常了解自己的身體，只是從我今天的投球強度，續拼是不值得的，我清楚無安打比賽是項驚奇的成就，這也是為什麼它這麼難達到，但我也知曉健康的重要性。」

史奈爾賽後防禦率降到2.33，持續坐穩國聯防禦率王，和第二名史提爾的2.73逐漸拉開差距，三振數在全聯盟則僅次於勇士隊王牌史泰德（Spencer Strider），持續鎖定塞揚位置，如果最終順利獲獎，他將成為64年來首位獲得塞揚獎的聯盟保送王。

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