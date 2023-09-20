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哩程兌換遭轟「史上最快改惡」 星宇宣布延至這時實施

MLB／前田率雙城完封紅人 分區封王M3卻傷了「滿貫狀元」

聯合新聞網／ 綜合報導
前田健太今天5局無失分摘下勝投。 美聯社
前田健太今天5局無失分摘下勝投。 美聯社

日籍投手前田健太今天先發挑戰紅人，繳出5局無失分好表現，與牛棚投手群上演一場完封勝，前田此役不只進帳本季第6勝，更幫助雙城在美聯中區封王的魔術數字降到M3，然而這場比賽雙城也有壞消息，近期手感火燙的「滿貫狀元」路易斯（Royce Lewis）因大腿緊繃進入每日觀察名單。

前田健太上周對白襪投本季最長的7局，另外送出8次三振，今天維持上一場好手感，5局無失分同樣外帶8K，在季後賽關鍵期的九月份，前田表現日趨穩定，單月4場先發摘下3勝同時也是個人3連勝，防禦率為2.82，目前先發7連不敗。

今天雙城贏球，加上守護者兵敗給皇家，魔術數字一口氣降到M3，最快後天就可以迎來5年內第3座美聯西區冠軍。

不過在這場重要勝利的背後，雙城有一項壞消息，這個月屢屢扮演「滿貫男」的狀元郎路易斯，在第8局揮棒後明顯不適，隨即在攙扶下退場，賽後證實是左大腿緊繃，將列入每日觀察名單。

路易斯的棒球生涯可說是多災多難，還沒登上大聯盟就遭逢十字韌帶斷裂，去年又因同樣傷勢報銷；今年也曾因左頸斜肌拉傷缺席兩個月，近期雙城還傷了另名游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），內野戰力告急。

雙城代總教練丁格勒（Jayce Tingler）受訪時無奈說：「直到幾天後看看路易斯的反應，才能知道發生什麼，我不想對此進行斷言，因為在這個階段都還只是猜測。」

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