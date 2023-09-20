MLB／花卷東高校友都很會睡？菊池雄星抽筋喊睡11小時不夠

日籍投手菊池雄星今天先發對戰洋基，前5局僅失1分的他在第6局因左上斜方肌抽筋提前退場，沒想到賽後受訪時菊池表示昨晚「只」睡了11小時，可能是睡眠不足才導致受傷，這場比賽最終藍鳥以7：1獲勝，菊池雄星順利進帳本季第10勝。

菊池雄星今天5局用了82球，被敲出4支安打失1分，另外送出7次三振，第6局他原先要續投，卻在對該局首名打者勒梅休（DJ LeMahieu）投出保送後因傷退場，賽後證實是左上斜方肌抽筋。

根據記者報導，賽後藍鳥主帥史奈德（John Schneider）對菊池的傷勢表示樂觀，而菊池也提到自己並沒有大礙，下一場應能照預定輪值先發，此外，他也說自己平時都睡13至14個小時，但前一晚只睡了11小時，可能是受傷的主因。

有趣的是，同為花卷東高校的學弟大谷翔平也是以愛睡覺出名，過去在受訪時提到自己每天平均睡眠在10小時以上，只要有空檔就會把握時間睡覺，透過完整休息來恢復身體疲勞。

雖然提前退場，但菊池雄星還是投滿了5局握有勝投資格，在隊友的7分援護下取得本季第10勝，也是他大聯盟生涯首度單季雙位數勝投。

明星賽後菊池表現可說是倒吃甘蔗，出賽12場防禦率為3.03，比明星賽前的4.24好上不少，1.18的WHIP、僅.235的被打擊率也都很亮眼，在藍鳥輪值扮演穩定力量。